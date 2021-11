La calma parecía haber llegado a las vidas de las hermanas Campos después de que ambas retomaran el contacto gracias a su reencuentro en el cumpleaños de Belén Esteban. Sin embargo, el el buen rollo ha durado poco. Este fin de semana, Carmen Borrego se someterá al polígrafo de Conchita en ‘Sábado deluxe’ para contar toda la verdad sobre la guerra familiar en la que se ha visto envuelta. Terelu Campos se ha enterado de lo que iba a hacer su hermana y, con las manos en la cabeza, no ha podido evitar mostrar su nerviosismo. «No puedo más», ha asegurado.

Diego Arrabal hacía público que no ha sido hasta que Terelu Campos ha llegado a ‘Viva la vida’ cuando se ha enterado de que Carmen Borrego se iba a poner en manos de Conchita y su polígrafo. El semblante de la colaboradora del programa de Emma García lo decía todo. La hija mayor de María Teresa Campos se ha mostrado muy nerviosa y ha llegado a admitir que «soy la tonta de la clase» al no saber qué iba a pasar en ‘Sábado deluxe’.

«No me lo esperaba, me he puesto nerviosa, me descompone«, indicaba Terelu Campos con el semblante serio. De la misma forma, la hija de María Teresa Campos insistía en que a lo largo de las últimas semanas se ha mantenido en silencio para favorecer la situación y para que no se pudieran manipular sus palabras. «Me he puesto tan nerviosa porque pensaba que las cosas estaban bien. Un polígrafo es un espacio complicado que te lleva a la controversia y a la especulación, el mal rollo», aseveraba.

Eso sí, Terelu Campos no tienen ningún miedo, aunque reconoce que lo único que le preocupa es que las respuestas de Carmen Borrego en el polígrafo de Conchita deriven a otra guerra. «No puedo más», expresaba. De la misma forma, después de confirmar que le hizo feliz acudir al cumpleaños de Belén Esteban, la hija de María Teresa Campos admitía que ha pasado por una mala semana debido a varios motivos médicos. Sin embargo, para quitar hierro al asunto, ha despejado cualquier duda y asegura que está bien.

Así vivió Carmen Borrego su reencuentro con Terelu Campos

El cumpleaños de Belén Esteban supuso un auténtico punto de inflexión en la vida de Carmen Borrego y Terelu Campos. Así lo confirmaba la colaboradora de ‘Sábado deluxe’ en el programa de Telecinco y hacía público que había podido mantener una conversación con su hermana. Un acercamiento con el que dan un paso adelante hacia su reconciliación definitiva. «Fue un primer contacto muy positivo porque, aunque no hablamos del conflicto, nos dimos cuenta las dos, mirándonos a los ojos, de que nos queremos«, comentaba la hija pequeña de la veterana comunicadora.

Carmen Borrego está feliz, hace hincapié en que tiene mucho cariño a su hermana y reconoce que quiere acabar con todo tipo de reproches y volver a tener la relación que tenían antes. «Te mentiría si te dijera que hablamos del conflicto pero, cuando tú quieres a alguien como yo quiero a mi hermana o como mi hermana me quiere a mí, ese encuentro y ese beso de agarrarte te hace relajarte mucho para ahora sentarse a hablar de corazón«, aseveraba la colabora del programa de las tardes de Telecinco.