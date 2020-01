3 Cambio de aires

Así explicó Alejandra Rubio el cambio de estudios académicos: «Se ha dicho que dejaba de estudiar por empezar un reality, que es esto. Sí he dejado de estudiar, pero porque la carrera que estaba haciendo, Diseño de Moda, no me aportaba lo que pensaba que me aportaría. Me equivoqué. Estas cosas pasan. El día de Reyes les dije a mis padres que dejaba la carrera, ellos me apoyaron porque saben que no voy a dejar de estudiar, tan solo que he dejado esta carrera porque en septiembre empiezo Derecho».