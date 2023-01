“Don José Ortega Cano, yo de usted me pensaría demandar a la que ha sido su mujer porque a lo mejor decide ya no callarse nada”, ha dicho la presentadora. Ha dicho estas palabras de manera tajante y mirando fijamente a cámara: “Piénsese la demanda porque a lo mejor la que coge carretera y no para de hablar… Que aquí se está diciendo que Ana María no lo defiende. Y yo he visto a Ana María dar la cara por él».

“A lo mejor llega un día Ana María y dice: ¿A que me hago una docuserie?”, continuaba diciendo la malagueña. Al escucharla, Gema Aldón, hija de la gaditana, se ha quejado de la actitud de Ortega Cano. «Ella ha estado a su lado en su peor momento. Ella tiene todo el derecho del mundo a hablar y no habla de todas las cosas que podría. Mi madre ha vivido muchísimas cosas que ninguno sabéis», soltaba.

Terelu volvía a tomar la palabra para decir que Ana María Aldón aún calla muchas verdades: «No nos ha dicho la verdad de otras muchas cosas que ella conocía de primera mano. Y a lo mejor no eran de ella, sino de otra persona. Ella conocía episodios de la vida de José Ortega Cano y Rocío Jurado, cuanto menos, penosos».

Ana María Aldón, indignada con las intenciones de José Ortega Cano: «Me parece ridículo»

«Estoy jodido, no ha hecho más que hablar mal de mí y de mi familia. Estoy cansado y voy a llevarlo por vía judicial. Si esto sigue así, tomaré esas medidas», amenazó hace una semana José Ortega Cano en ‘Fiesta‘ en una llamada con Aurelio Manzano. Entonces, Ana María Aldón se derrumbó por completo. No entendía si se trataba de una broma de su exmarido. La colaboradora no podía dar crédito a las palabras de su todavía marido y dejaba claro que «parece que están perdiendo la cabeza«. «¿En qué momento he dicho yo algo que se pueda demandar? ¿O en qué momento he dicho yo algo que atente contra el honor de él? Yo no hablo de él, hablo de mí. No hablo de cosas íntimas», lamentaba.

Lo cierto es que el abogado del torero ha escrito un documento en el que dice: «Una vez que ya se ha rescindido el vínculo matrimonial, la otra parte no debería hablar de lo sucedido tiempo atrás. Ha finalizado para todo. Para unas cosas y para otras». Ana María Aldón no se quedaba callada antes las intenciones de su expareja: «Lo interpreto como una amenaza. Me está diciendo ‘Te quedas en casa y te callas la boquita’. Lo que deduzco es eso. ¿Ahora resulta que estoy hablando? Me parece ridículo».