Carmen Borrego se convirtió este miércoles en la protagonista indiscutible de ‘Sálvame’. Hablar sobre su hijo en una portada, donde anunció su embarazo, provocó grandes críticas entre sus compañeros. Le acusaron de tener un doble discurso y de haberle puesto en el disparadero tras su entrevista. Tales fueron los comentarios que incluso llamó en pleno directo al programa, donde aseguró estar temblando por lo sucedido con su hermana. Trató de calmar las aguas, pero no fue posible. Horas después de una tarde muy desagradable para el clan Campos, Terelu Campos ha dado su opinión en un evento, donde ha defendido que su hermana conceda exclusivas, pues son parte del contenido del programa vespertino, por lo que no entiende tantos comentarios negativos contra ella.

Vídeo: Europa Press

Carmen estaba desbordada, una situación que ha llegado días después de que se emitieran los primeros audios de su nuera hablando mal sobre ella y otros miembros de su familia. Criticó el trabajo de Carmen Borrego y habló de algunos puntos físicos como su papada, dijo que Terelu Campos era alguien altivo y se refirió a Alejandra Rubio como «alguien muy altivo», lo cual no ha sentado nada bien en la familia. Debido al estado de buena esperanza de Paola Olmedo han preferido no estallar contra ella, eso sí, ¿qué opina Terelu de todo lo dicho sobre ella? «Me la pela, me la bufa», ha dicho con cierto tono de indignación. Actualmente el núcleo Campos vive un momento agridulce y es que, aunque están felices por el embarazo de Paola, no pueden evitar sentirse tristes. No imaginaban que Paola hablaría así de ellos, siendo cada día cuando se descubren nuevas declaraciones de la mujer del hijo de Carmen Borrego.