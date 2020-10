Después de hacer frente a las polémicas de la semana, las hijas de María Teresa Campos han apoyado a su amiga en el regreso de su espectáculo.

Después de una semana en la que todos se han lanzado a opinar sobre la polémica entrevista de María Teresa Campos en ‘Sábado deluxe’, Terelu Campos y Carmen Borrego han defendido a su madre de los ataques de Jorge Javier Vázquez en ‘Viva la vida’. Las dos hermanas se han enfrentado a su tarde más difícil y tras ella han querido intentar desconectar junto a su amiga del alma, Rocío Carrasco.

Las dos colaboradoras del programa presentado por Emma García se han acercado esta noche a apoyar a Rocío Carrasco y Fidel Albiac en ‘Que no daría yo por ser Rocío Jurado‘, el espectáculo que ha regresado tras semanas de parón debido a la emergencia sanitaria. Las hijas de la veterana periodista han sido unas de las últimas en ocupar sus asientos del auditorio de Boadilla del Monte, tal y como han desvelado en ‘Sábado deluxe’. «Lo he pasado muy bien, he llorado como tenía previsto», ha asegurado Terelu en su salida del espectáculo.

Con este acto, tanto Terelu como Carmen han demostrado una vez más lo que significa la hija de «La más grande para ellas» y no han dudado en refugiarse en su amiga ante los difíciles momentos que han vivido esta semana. Horas antes de que se iniciara el espectáculo, la madre de Rocío Flores intervenía por sorpresa en ‘Viva la vida’ y se mostraba nerviosa ante la vuelta de la obra que homenajea a su progenitora. Eso sí, la exmujer de Antonio David Flores no quiso entrar en polémicas y tan solo hizo hincapié en el amor que sentía hacia el clan Campos, y en especial con María Teresa Campos, a la que considera como su segunda madre.

El regreso del espectáculo ha hecho «sold out» y ha contado con la presencia de Kiko Matamoros, quien acudía como corresponsal de ‘Sálvame’ y con su papel de crítico teatral. A su vuelta al programa de las noches de Telecinco, el colaborador aseguraba que no le había gustado lo que había visto y consideraba que Rocío Jurado no se lo merecía. «Me parece una falta de respeto, para entretenimiento para la tercera edad a lo mejor vale. reo que por el bien de todos, Anabel Dueñas debería seguir integrada en ‘Los Supersingles’. Rocío estaba tres filas delante, no nos hemos visto. Yo le guardo rencor a partir de esta tarde«, decía de forma mordaz.

El día más complicado para Terelu y Carmen Borrego

Terelu y Carmen Borrego se sentaban esta tarde en ‘Viva la vida’ para contestar a todas las acusaciones que se han vertido en los últimos días. En medio de su intervención, la hija mayor de María Teresa Campos lanzaba una profunda reflexión y se preguntaba si alguien había pensado en el dolor que han sentido al ver las críticas que se han hecho hacia su madre. Además, señalaba a una persona que emitió un desagradable episodio sobre la presentadora y que después no dudó en mandarle un mensaje pidiendo disculpas.