Marta Riesco este miércoles no apareció en ‘El programa de Ana Rosa‘ para mostrar su ‘as’ en la manga, sin embargo, ella continúa en Sevilla ejerciendo como reportera. Aunque quería evitar a toda costa coincidir con Olga Moreno, con quien sí se ha visto ha sido con Gloria Camila con la que ha vivido un tenso cara a cara que te mostramos a continuación. Ambas se encontraban en la misma caseta mientras bailaban y disfrutaban de la noche cuando Marta se acerca a la hija de Ortega Cano para pedirle unas declaraciones en vídeo para televisión, pero esta se niega, lo que indigna a la periodista. Prueba de ello, la conversación que mantienen cuando creen que nadie les graba.

Vídeo: Algo pasa tv

«¿Si? Que has pasado de mi p*** cara, ¿no? Que te quería hacer unos totales y ahora ya vas borracha», le dice Marta Riesco a Gloria Camila, palabras ante las que ella reacciona de manera tajante. «Ah, es que yo a ti nunca te he preguntado», responde Gloria Camila. Marta Riesco en ese momento aclara que ninguna de estas preguntas iban a estar relacionadas con su hermana Rocío Carrasco, siendo en ese momento cuando impera el silencio. Estas declaraciones recogidas en ‘Algo pasa tv’ demuestran que no hay buen rollo en la actualidad y que Gloria Camila no tiene ninguna intención de acercar posturas con su compañera de ‘Ya son las ocho’, donde ambas colaboran.

Marta Riesco quería conseguir unos totales, que no son otra cosa que declaraciones de un protagonista hechas a cámara, no obstante, Gloria Camila estaba divirtiéndose con su círculo y no quería que nadie la importunara. A pesar de que en las horas previas a este cara a cara, sí que accedió muy sonriente a que los fotógrafos la inmortalizaran en el albero con un fantástico vestido, luego no quiso responder a Marta Riesco. En la tarde del miércoles la reportera aprovechó no solo para bailar la danza típica de Andalucía, sino que también grabó imágenes para el reportaje que le había encargado su productora.

En los minutos previos a este desencuentro ambas estaban bailando en la misma caseta, de hecho, estaban muy cerca, pero cada una estaba con su grupo de amigas. Gloria Camila estaba junto a sus íntimas, también junto a José Antonio León, periodista de ‘Sálvame’ que, por cierto, se cuela en las imágenes en las que se escucha a ambas charlando.

(Noticia en elaboración)