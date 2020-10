Tania Llasera ha revelado en sus redes sociales cuáles han sido las consecuencias que ha sufrido tras perder 10 kilos con el ayuno intermitente.

Tania Llasera desde hace varios años tiene claro que ni va a disimular ni intentar aparentar en sus redes sociales. La presentadora utiliza su Instagram para mostrar su cuerpo tal y como es, revelar que no tiene ningún complejo o explicar en qué consiste el ayuno intermitente que lleva algún tiempo realizando. Su perfil es ella en estado puro y esto le ha llevado a mostrar unas imágenes que sus seguidores han aplaudido, pues ha enseñado públicamente cuáles son las consecuencias de haber perdido más de 10 kilos. Un cambio físico con el que ha recordado que hay que aceptarse pase lo que pase: «Las cosas como son…siempre. Consecuencias de perder peso: se me cae el cuello. Fin. Y no pasa nada. Se acepta con felicidad. #41años #transparenciaenredes #ataquedesinceridad».

Junto a tres fotografías de frente y de perfil, Tania Llasera ha querido mostrarse transparente, aunque la mayoría de sus seguidores la han recordado que está estupenda en cualquier momento y estado, palabras que, por cierto, ella ha agradecido. Aunque este post no es el único en el que Tania ha hablado precisamente sobre este hecho, ya que incluso ha llegado a decir a sus followers que en muchas ocasiones todo depende del ángulo desde el que lo mires y, sobre todo, del que te fotografíes. Al menos en lo que se refiere a redes sociales. «La importancia del ángulo: como en todo en la vida, incluso en la fotografía…el ángulo es casi siempre una opción. Eres libre para verte como tú quieras, se buena amiga tuya y date un respiro. Incluso desde abajo, el peor ángulo, se puede trabajar. Aquí una foto en contra picado, el plano papada mortal. Y si, lleve piercing en el labio de abajo. *Un truco, si no quieres papada en fotos, coloca la lengua en el paladar», escribió la presentadora.

Y es que Tania ha perdido 10 kilos con el ayuno intermitente que empezó hace algunos meses después sus dos embarazos. Jamás ha tenido reparo en confesarse sobre cómo ha evolucionado su cuerpo cuando ha sido madre, de hecho, en el año 2016 comentó qué subidas y bajadas de peso había experimentado tras dar a luz. «Engordé 36 kg con Pepe y, aunque no los perdí todos, subí 11 cuando nació Lucía», apuntó.

Su ayuno intermitente

Tania Llasera ha revelado cómo ha distribuido sus horarios de comida para poder hacer ayuno. «Básicamente, en mi caso, no me suele gustar desayunar (al menos antes de dejar de fumar), así que aprovecho las horas de sueño y las sumo a mi no desayuno (solo un café o dos) y bebo mucha agua», ha detallado en sus redes sociales. «Intento ayunar 16 horas cada día y me va genial. Mi ventana de comidas es de 14h-20h más o menos. Y almuerzo, meriendo y ceno pronto con los niños. Me sienta genial tener el cuerpo vacío, entreno ?️‍♂️ 3 días a la semana en ayunas y estoy llena de energía».

El resultado de su plan es que «muchas veces ya como casi sin hambre. Es impresionante cómo el cuerpo tira de las reservas disponibles». Eso la ha animado a continuar adelante con sus restricciones calóricas. «Ahora, después 70 días de ayuno intermitente, puedo decir que me sienta bien: estoy llena de ideas, de energía, me siento ligera y estoy feliz de estar cómoda en mi piel», ha anunciado.