El 54 cumpleaños de Eugenia Martínez de Irujo se ha convertido en la excusa perfecta para que su única hija, Tana Rivera, grite al mundo su amor por un pilar fundamental en su vida. La joven, de 23 años, ha dedicado un emotivo post a su progenitora que ha conseguido emocionar a su madre. «¡El mejor regalo mi amor! ¡Estas palabras! Te quiero infinito, mi ratón», exclamaban emocionada en sus redes sociales.

Tana Rivera, fruto del matrimonio de la duquesa de Montoro con Francisco Rivera, ha sorprendido a su madre con un gran ramo de flores frescas. «Flipante», añadía la protagonista de la jornada. Los detalles por su gran día no han quedado ahí, ya que la joven también ha querido dedicar a su progenitora un precioso mensaje que ha compartido en su perfil de Instagram y que simboliza la estrecha unión que existe entre ambas. «Hoy es tu día. El día de la persona con el corazón más grande del mundo. Es generosa, sencilla, divertida, buena… La que me mima, me educa, me enseña, me apoya, me anima, me consuela. Lo da TODO por mí. Gracias por todo y más, mamá. TE ADORO. Feliz cumple». Unas cálidas palabras que ha acompañado de una imagen en la que se ve a madre e hija protagonizar un momento muy cómplice mientras están abrazadas.

El mejor momento de Eugenia Martínez de Irujo

La duquesa de Montoro atraviesa, sin duda, una de las etapas más felices de su vida y uno de los principales responsables es su pareja, Narcís Rebollo, presidente de Universal Music para España y Portugal. Hace tan solo unos días, ambos renovaron sus votos en el marco de una divertida ceremonia celebrada en Las Vegas que coincidió con el octavo aniversario de la muerte de la Duquesa de Alba.

Eugenia Martínez de Irujo escribió estas significativas palabras en su perfil de Instagram: «Antes de que acabe el día de hoy mamá, quiero dedicarte lo feliz que soy y lo que te hubiera gustado verme así de enamorada cumpliendo los votos con @narcisrebollo ♥️y así de feliz!!!». La aristócrata se rodeó de grandes amigos, entre ellos, Mariola Orellana y Rosario Flores. «Noche para no olvidar…», añadía como resumen de esta jornada memorable.