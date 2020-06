1 Ha bajado kilos en el confinamiento

He sido la única que en cuarentena se ha puesto a dieta y ha perdido ocho kilos. Yo estaba rellenita y me dije “así no me puedo ver”. Si me hubiera dejado llevar, después de la cuarentena no me hubieran reconocido. He sido como el conejo de mis hijos, comiendo lechuga, verduras… Una dieta mediterránea maravillosa controlada, obviamente, por un doctor.