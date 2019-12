Pocas cosas le quedan por hacer ya a Tamara Gorro. La ‘influencer’ cuenta ya con más de 1,4 millones de seguidores en Instagram, lo que le ha permitido no solo trabajar con marcas de moda o de belleza, sino que además ha ido consiguiendo con esfuerzo y constancia todo lo que se proponía.

La tele ha pasado a un segundo plano, aunque no duda en acudir a los platós cuando su agenda se lo permite. Y es que es algo que le apasiona. Sin embargo, no siempre tiene la oportunidad de aceptar la invitación. Inmersa en su faceta como ‘influencer’, Tamara Gorro publicó su primer libro, ‘Ser feliz no es gratis, pero tampoco cuesta tanto’, en 2017, y este año volvía a colocarse en las estanterías de las librerías con ‘Rendirse, nunca: Lucha, Fuerza, Constancia’.

Además de estar centrada en alimentar su canal de YouTube con nuevos vídeos cada semana, Tamara se atrevía con el lanzamiento de una línea de productos de papelería y también de camisetas con mensajes. Y ahora, ha dado un paso más en su faceta como empresaria y ha diseñado su propia colección de ropa. En unos meses lanzará, también, una línea de accesorios.

Ella misma era la encargada de anunciar la gran noticia en sus redes sociales: «¡ARRANCAMOS! Ya podéis cotillear la colección de ropa en la web. He aplicado eso que tanto me gusta: bonito, fácil de combinar y económico. Referente a las tallas es muy IMPORTANTE que miréis los stories de @tamaragorro_shop ¡Espero vuestras opiniones! Gracias por todo y más, familia virtual».

Lo que no podía imaginarse Tamara Gorro era la gran acogida que iba a tener su colección de ropa. De hecho, nada más hacer público que ya se encontraban las prendas en la página, la web se colapsó. Esto obligó a la ‘influencer’ a tranquilizar a su «familia virtual», tal y como ella misma llama a sus seguidores.

Tamara tenía que explicar a sus fans qué había ocurrido: «Estos datos a lo mejor no los tendría que dar. En cinco minutos han entrado más de 220.000 personas. Me han pasado el análisis. Evidentemente, se ha caído la web. Están trabajando. En cuanto esté arreglado, lo publico».

A continuación, os mostramos todas las prendas que Tamara Gorro ha diseñado con tanto cariño en su primera colección de moda: