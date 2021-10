Tamara Gorro reaparece aconsejada por su terapeuta y confiesa qué le sucede

El pasado 14 de octubre Tamara Gorro tomó una drástica decisión. Tras varios años volcada día y noche en su ‘familia virtual’, la influencer ha dejado las redes sociales, eso sí, tan solo es una retirada temporal. La esposa de Ezequiel Garay no se siente con las fuerzas suficientes y se ha puesto en manos de un terapeuta para tratar este bajón, aunque se muestra positiva y está segura que saldrá de esta. Agradecida por todo el cariño que ha recibido por parte de sus seguidores, Tamara ha querido explicarles a todos ellos qué siente ahora mismo, así como afronta esta etapa en su vida. Sin profundizar demasiado en los motivos que le han llevado a alejarse de su perfil de Instagram, ha confesado parte de sus ‘secretos’.

Tras un tiempo en el que cargó con mucho peso, Tamara Gorro ha acudido a un psicólogo para que le ayude a ‘descargar su mochila’. «Yo decía: ‘Tamara, joder, tienes todo para ser feliz, tía: trabajo, amigos, dinero… ¿Qué te pasa?», comenzaba diciendo la joven en el universo 2.0 este lunes. Y es que, aunque ella tenía todo, no conseguía sentirse bien consigo misma, por lo que «tuvo que parar». «Todas las piedras se han juntado y han hecho que te caigas. Por eso yo he encontrado el sentido, o mejor dicho, lo estoy encontrando con la ayuda de mi terapeuta y la psiquiatra», continúa la empresaria. No ha sido fácil verbalizar lo que le pasaba, pero lo más importante es priorizar su salud mental, por lo que es, sin duda alguna, un gran paso.

Para poder acabar con esta angustia, Tamara Gorro se esfuerza por «identificar y eliminar todas las piedras de su mochila». No obstante, esta no es su única preocupación, sino que también está intranquila por «su princesa», quien será operada próximamente por el cáncer que padece, aunque tanto ella como su familia intentan enfrentarse a ello con un gran optimismo. A pesar de que es cierto que le ha costado decidirse, Tamara Gorro ha querido alzar la voz para contar qué le pasa, ya que como ella misma dice «no debe esconderlo».

Con el objetivo de animar a sus followers a que pidan ayuda si lo necesitan, Tamara busca normalizar su situación. «No me da ninguna vergüenza compartir lo que estoy compartiendo. Creo que todos estamos en momentos muy delicados, lo que pasa es que por desgracia algunos no se dan cuenta de que están mal y otros nos damos cuenta tarde», asegura. Tamara está segura de que pronto volverá con toda la fuerza del mundo, un camino en el que estará apoyada por sus seres queridos y por amigos que la arropan desde la distancia. Entre otros, Sara Carbonero, Tania Llasera, Cristina Cifuentes o Rosario Mohedano, que le insisten en que muy pronto volverá con más fuerza que nunca.