Tamara Gorro no está viviendo su mejor momento personal. Y es que a consecuencia del coronavirus, una enfermedad que está haciendo que muchos de nosotros nos hayamos visto perjudicados, la modelo ha visto como se ha tenido que separar de sus hijos, como su marido se ha visto contagiado después de viajar a Milán por un partido al inicio del brote del Covid-19… y ahora Tamara tiene que enfrentarse a otra fatídica noticia: la muerte de un miembro de su «familia virtual», aquella familia que ella mismo ha creado con todos sus seguidores.

Tamara Gorro ha perdido a una importante persona en su vida

Ha sido la propia Tamara quien ha comunicado la triste noticia a través de las redes sociales: «Perder a alguien de la familia virtual, es perder a uno de los míos.

Vosotros no sois fans, sois personas que me apasiona conocer, dialogar, compartir mis problemas y también saber los vuestros…No me hace falta conoceros para quereros. De ahí nacen las alegrías y por desgracia también las penas, el dolor…», ha comenzado explicando. «Hoy mi corazón se ha roto al saber que una de nosotros se marchó al cielo.

Mis conversaciones con ella eran constantes, no solo yo la animaba en sus días con la quimioterapia, ella siempre me aconsejaba y lo más importante, me quería, nos queríamos», añadía.

Además, ha añadido que «nos quedó pendiente el conocernos en persona, pero no dudes que algún día lo haremos y el abrazo será inmenso. Esta rosa es para ti querida y preciosa @anitaurbano siempre te recordaré. Todo mi amor y cariño para su familia y amigos. Y a tod@s vosotros, por favor no me faltéis, porque sois muy importantes para mí, y me rompéis de dolor… ❤️Os amo familiar virtual❤️», ha dicho junto a una fotografía de una rosa con el cielo de fondo. Un duro golpe para la presentadora que está sufriendo un confinamiento repleto de malas y tristes noticias.

Tamara ha hecho una petición a todos sus seguidores

También ha querido hablar con todos sus seguidores a través de los Stories de Instagram con los ojos cubiertos de lágrimas: «Hola familia virtual. Voy a compartir una noticia muy triste, que me acabo de enterar ahora mismo. Y yo creo que nos va a afectar a todos porque este perfil lo forma gente a la que quiero mucho y a Anita. Yo hablaba con ella muchísimo pero no la conocía personalmente», ha comenzado diciendo visiblemente afectada y sin poder evitar mostrar el sufrimiento que está teniendo la joven a consecuencia de la muerte de la mujer que forma parte de su «familia virtual». «Ella estaba pasando por una enfermedad, el cáncer, y me he enterado que se ha ido«, añade una Tamara Gorro completamente destrozada por esta información.