Tamara Gorro está atravesando una delicada etapa a nivel personal. La ‘influencer’ y su marido, Ezequiel Garay, comunicaron recientemente que habían decidido tomarse un tiempo tras doce años juntos. Este domingo ha explotado cuando ha escuchado en televisión diversas habladurías sobre su matrimonio. «Basta ya, no puedo más. Estoy enferma», ha afirmado entre lágrimas.

Todo ha surgido a raíz de un informe que han emitido en ‘Viva la vida’ donde una persona anónima ha hablado de las posibles razones de la ruptura de la pareja. Tamara Gorro ha entrado en directo en el programa, totalmente destrozada, para desmentirlo todo. «Respeto vuestro trabajo cien por cien y el de todos los colaboradores. Nunca os voy a culpar de nada porque sé cómo funciona este mundo. Por favor, estoy enferma. No le he hecho nada a esa persona que ha entrado, lo que ha contado es mentira. Mi marido es excepcional».

Su intervención ha sido muy breve porque ha coincidido con los minutos finales del espacio. Aun así ha querido dejar claro que no está bien, pero que no puede consentir que ciertas «personas se suban al carro» y ha defendido al padre de sus hijos. «Miles de matrimonio se toman un espacio. No siempre se tiene que terminar mal. No os lo digo a vosotros, pero estoy enferma y me quiero curar. Os lo pido, por favor, a la gentuza que se quiere subir al carro».

Su mensaje en redes

Acto seguido, Tamara Gorro ha utilizado sus redes sociales para lanzar un ruego. «Quizás no debería grabar estos stories, pero me sale hacerlo. Basta ya, no puedo más. Estoy enferma», ha afirmado llorando en todo momento. La ‘influencer’ ha confirmado que le está costando levantar cabeza en este duro momento personal. También que no tenía intención de ir contra Telecinco. «Quiero dejar claro que no juzgo. No voy a malmeter ni contra directores ni contra compañeros ni contra la cadena ni contra colaboradores. Ellos están haciendo su trabajo. Es así, pero la gente que se está subiendo al carro mintiendo y dejando a Ezequiel mal o a mi familia, eso no lo puedo tolerar. Estoy mal y ya no puedo más. Por eso he entrado al programa en directo».

Ha terminado su mensaje dirigiéndose a su fiel séquito de fans -su querida familia virtual como ella siempre la denomina-. Tamara Gorro ha recalcado que está intentando salir de este momento tan duro que atraviesa, pero que le está costando. «Es imposible con gente así que miente. Creo que soy una persona muy normal y digo todo lo que pienso, pero no puedo más».

Los últimos meses Tamara Gorro ha perdido un total de siete kilos. Desea encontrarse bien y se ha fijado una fecha para empezar a levantar cabeza. «Hablando con mi terapeuta de que la semana que viene es mi cumple, el martes, me he marcado ese día para ponerme unas pinzas y no dejar de sonreír y no cerrar la boca. Empezar cien por cien como soy yo, empujándome porque estoy flojita. La vida sigue, hay personas que pierden familiares y la vida sigue».