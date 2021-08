Nuevamente Tamara Gorro se ha abierto en canal con su fiel séquito de fans para compartir una noticia que nunca habría querido dar. Su princesa, como llama a la hija de unos grandes amigos, ha vuelto a tener una recaída en su cáncer. «Hace unos meses, pocos por desgracia, publiqué un vídeo celebrando la recuperación de mi princesa -nuestra princesa- de su enfermedad. Un cáncer con el que lleva desde los cinco años», comenzaba diciendo visiblemente afectada en este último ‘post.

InstagramTanto ella como su marido, Ezequiel Garay, han hecho las maletas y se han desplazado hasta Barcelona para estar cerca de la pequeña. «La princesa tiene una recaída bastante grave y está débil», ha reconocido. La pequeña permanece ingresada en el hospital San Juan de Dios de Barcelona donde ya la han tratando anteriormente. «Siempre hemos estado, me incluyo porque soy parte de la familia, encantados con los tratamientos y con el equipo profesional extraordinario que tienen».

Estos días tan difíciles los está afrontando ayudando a la familia: «Lo único que podemos aportar es compañía, fuerza y energía positiva, aunque ahora evidentemente no la acaparan. Podéis imaginar la situación que están viviendo». Explicaba que con su presencia quieren dar ese «toque de locura» tan necesario en momentos complicados. También aportando su granito de arena y cuidando a la hermana menor: «Hay otra niña pequeña que es la hermana de la princesa que también nos necesita».

Su importante mensaje

La ‘influencer’, totalmente desolada, ha querido concluir enviando estas palabras: «Este es el mensaje tan importante que yo quiero lanzar y que tanta falta hace: Investigación para el cáncer. A nosotros desgraciadamente nos está tocando vivir un cáncer infantil, pero hay muchos en personas adultas. Es una enfermedad que se está llevando día tras día a muchísimas personas. No entiendo porqué no se encuentra solución con los avances que hay, lo siento, pero no lo entiendo». Asimismo recordaba con crudeza cómo una familia vive un episodio así: «Es una enfermedad muy dura. Se lleva a los enfermos, pero también se lleva a las personas que están al lado: padres, familia, hermanos, amigos…».

Fue en octubre del año pasado cuando Tamara Gorro anunciaba emocionada que su princesa había superado el cáncer. «Con cinco años conoció el significado del sufrimiento (…) Tratamientos horrorosos, angustia y miedo. Estos eran algunos de los sentimientos que experimentaba cada día, pero nunca perdió su potencial: la sonrisa. Hoy llegó el día, aunque lo veíamos lejano, pero llegó. Puedes decir que estás curada, lo has superado mi niña. Has podido con esa maldita enfermedad: cáncer. Aquí no hay ganadores ni perdedores, no es una batalla que uno quiere iniciar».