No es la primera vez que Tamara Gorro desvela que no se encuentra bien. Desde su ruptura con Ezequiel Garay, la vida de la influencer ha dado un giro de 180 grados. Se marchó de viaje a Estados Unidos para coger impulso. Fue su propio auto regalo por su cumpleaños. Vino renovada, con las pilas cargadas y la energía casi al completo. Decimos casi porque no es la primera vez que ella asegura que no está al cien por cien. Al hecho de poner fin a su matrimonio después de doce años juntos y dos hijos en común, se le suman sus problemas de salud mental, de los que ha hablado abiertamente en más de una ocasión.

Este es el primer 14 de febrero tras su ruptura con Ezequiel Garay doce años después de comenzar su romance

Para Tamara Gorro, poner en stand by su relación con el que fuera futbolista no está siendo fácil. Aunque siguen manteniendo una excelente relación, le echa de menos. Son muchos los momentos que le vienen a la mente y aunque todavía sigan formando una familia, las fechas señaladas son más difícil de soportar. Ezequiel Garay estuvo junto a ella el día de su 35 cumpleaños. Comieron juntos con la familia de él y un grupo de amigos. Todos fueron un gran apoyo para la influencer ante los momentos tan delicados que está viviendo. Tanto a nivel sentimental como a nivel anímico. Pero este lunes, se le ha hecho más cuesta arriba a Tamara Gorro.

Este lunes es el 14 de febrero, que se celebra el Día de San Valentín. La influencer nunca ha dudado en gritar a los cuatro vientos lo enamorada que estaba de su expareja. Por eso, este día no ha sido fácil para ella, que se ha mantenido algo más alejada de sus redes sociales, donde es muy activa y siempre está pendiente de su familia virtual. ¿El motivo? El Día de San Valentín. Y es que la pareja siempre ha sido de celebrar por todo lo alto estas fechas tan señaladas. Han gritado a los cuatro vientos lo enamorados que están y han hecho celebraciones de lo más románticas. Sin embargo, este año eso ha sido diferente y ha dejado a Tamara Gorro «sin ganas de nada». Así mismo lo desvelaba ella.

«Buenas noches familia virtual. Hoy desconecté. La verdad es que no tenía muchas ganas de actividad por el día que era (haciendo referencia al día de San Valentín). Mañana día nuevo. Espero que hayáis pasado un San Valentín maravilloso, lleno de amor y mucha ternura«, ha escrito a través de sus redes sociales donde ha querido demostrar, una vez más, que no esconde sus sentimientos y comparte con sus seguidores todo lo que le pasa por la cabeza.

El romántico mensaje que Tamara Gorro compartía hace 365 días atrás

Sin ir más lejos, el pasado año le dedicaba unas románticas palabras a su pareja, que todavía permanecen en sus redes: «Dicen que es el día de los enamorados. Pero yo le cambiaría el nombre por una definición: Es el día de esas personas que construyen una vida juntos, se quieren y respetan. Superan los momentos malos y potencian los buenos .

Discuten por diferencia de opinión, y hacen por llegar a un entendimiento. Aceptan los defectos del otro, asumiendo que uno mismo también los tiene. Luchan juntos por eliminar la crisis que tanto daño les está haciendo. Pueden dialogar sin hablar, solo comunicándose con la mirada. Hacen el amor sintiendo eso que la misma palabra indica, amor», comenzaba diciendo.

«Por eso hoy y el resto del año es nuestro día cariño, porque aquí seguimos, agarrados de la mano, con una única intención, seguir caminando unidos, con nuestros más y nuestro menos, pero siempre juntos. Yo no te felicito por estar enamorado, te doy las gracias por cuidar conmigo, este regalo que la vida nos dio, encontrarnos. TE AMO PAPÁ. @ezequielgaray24», sentenciaba en su publicación. Sin embargo, 365 días después de aquellas bonitas palabras, su vida ha dado un giro de 180 grados y su relación se ha terminado.

Un nuevo comienzo para la influencer

Tamara Gorro se encuentra tomando las riendas de su vida. Aunque no está siendo fácil, poco a poco y con la ayuda de los suyos está saliendo del pozo en el que se encuentra por diferentes motivos personales. Sin lugar a dudas, la influencer está demostrando fortaleza en estos momentos tan delicados.