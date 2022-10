Después de una semana en la que no ha parado de copar titulares, Tamara Falcó hacía las maletas y emprendía el vuelo a México. Este sábado, 1 de octubre, ha tomado parte como ponente en el Congreso Mundial de las Familias donde se ha pronunciado sobre su reciente ruptura con Íñigo Onieva. «Ha sido un despertar espantoso, pero al mismo tiempo pienso en el perdón, pienso en la importancia del perdón».

La marquesa de Griñón hacía balance del momento personal que atraviesa en Ciudad de México. «No lo entiendo, no me cabe por la cabeza lo que ha sucedido, pero creo que también él y todos los que están perdidos en las sombras merecen conocer la verdad y el amor de Dios». Desde sus firmes principios religiosos, aseguró que no siente «odio hacia él ni aberración. Me da pena que con todas las cosas maravillosas que hay en la vida considere que esas son las cosas por las que vive. A mí eso sí que me da pena”.

El perdón de Tamara Falcó

La hija de Isabel Preysler confesó que su exnovio le ha pedido perdón, pero que es algo en lo que tiene que «trabajar». También dijo que ha atravesado por una auténtica montaña rusa de emociones y que se ha refugiado en la religión. «Rogué muy fuerte que si mi novio de aquel entonces era para mí, que se realizara, que llegáramos al matrimonio y que, si no, que por favor lo apartara».

Nuevamente Tamara Falcó, de 40 años, ha querido manifestarse desde el corazón, explicando que notó «muchas llamadas de atención que iban más allá de la infidelidad». También ha subrayado que estaba «muy ilusionada» con su compromiso, pero que la cruda realidad le hizo dar un giro en sus pensamientos. «Todo esto cambia radicalmente. Ya no cuando salen unas imágenes de mi novio en aquel entonces siendo infiel, no solamente eso, caen muchas más cosas, fue un dominó».

Fue el pasado 22 de septiembre cuando la marquesa de Griñón compartió públicamente el anuncio de su compromiso con Íñigo Onieva. Una noticia feliz que se vio empañada por la filtración de un vídeo comprometido donde el empresario besaba a una chica durante un festival de música. A partir de entonces los acontecimientos se precipitaron y la marquesa de Griñón rompió enseguida con su pareja. Durante su primera comparecencia con la prensa, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ fue rotunda y dijo que era «imposible» una segunda oportunidad con su exnovio. «Estoy un poco en estado de shock pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora. Si todas estas noticias hubieran salido estando casada o peor, con familia, ya es que habría sido terrible. Yo la verdad es que si yo no llego a tener esos vídeos, yo… yo la verdad es que decidí apostar por mi exnovio. Lo llevé hasta el final.».