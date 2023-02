Tamara Falcó reacciona a su embarazo: "Me enteré por un chat"

Tamara Falcó ha vuelto a ser la protagonista de la mesa de tertulia y actualidad que cada jueves la reúne junto a Nuria Roca, Juan del Val o Cristina Pardo, entre otros. La marquesa de Griñón se encuentra inmersa en los preparativos de su boda con Íñigo Onieva. De hecho, SEMANA ha podido saber en exclusiva que ya han iniciado los trámites para casarse de manera religiosa. Por si fuera poco, la colaboradora de televisión también ha decidido poner a la venta la finca El Rincón por siete millones de euros, tal y como anuncia este medio en exclusiva en su nuevo número. Además de todo esto, Tamara Falcó ha sido protagonista por otro motivo: su posible embarazo.

Hace unos días saltó el rumor de que la marquesa de Griñón y su pareja estaban de enhorabuena y estaban esperando su primer hijo en común. Una noticia que desveló un tiktoker y que corrió como la pólvora, convirtiéndose incluso en Trending Topic. El primero en desmentir el estado de buena esperanza fue su pareja. Íñigo respondió de manera tajante que era mentira. Ahora, el turno de Tamara Falcó de contar todo sobre estos rumores después de que Pablo Motos le respondiera a bocajarro: "¿estás embarazada?". "La noticia está en todas partes, dicen que estás embarazada", le espetaba el presentador.

Tamara Falcó revela cómo se enteró del rumor sobre su embarazo

La marquesa de Griñón, entre risas, no dudó en desmentir la información: "Lo ha dicho un tiktoker y es mentira. No estoy embarazada 100%", dice. "Me enteré primero por un chat y esta mañana me lo dijo mi suegra". Carolina Molas, la madre del diseñador de coches, le preguntó si tenía "algo que contarle", haciendo referencia a este posible embarazo.

Tamara Falcó está completamente volcada en los preparativos de su boda y ahora no tiene tiempo de emprender la labor de convertirse en madre. Eso sí, ella siempre ha confesado que le gustaría convertirse en madre, ya que le adoran los niños. No sería de extrañar que tras contraer matrimonio, el siguiente paso de la pareja fuera el de ampliar la familia y así cumplir el sueño de la marquesa de Griñón. Tamara Falcó siempre ha hablado de la ilusión que le haría convertirse en madre. Es un sueño para ella. Hace unos meses, cuando saltó la noticia de la deslealtad del diseñador de coches, Tamara Falcó volvió a hablar sobre la maternidad, aunque ese no era el mejor momento. "Lo he dicho muchas veces. Me encantan los niños, pero creo que son fruto del amor. Es una cosa que me gustaría compartir con alguien y vivir en pareja".

La pareja está a punto de mudarse a vivir juntos de nuevo

Sin embargo, todavía no tienen tiempo para eso. Y es que además de organizar una boda, la pareja también está planeando una mudanza. Tal y como adelanta Informalia, Tamara e Íñigo volverán a irse a vivir juntos antes de darse el 'sí, quiero'. No quieren esperar hasta el próximo mes de junio para vivir bajo el mismo techo. Además, ya tienen experiencia en ello, pues antes de su ruptura estuvieron vivieron juntos en el lujoso ático de la hija de Isabel Preysler. Tras su ruptura, él recogió sus cosas y se mudó a la casa de su madre, Carolina Molas. Ahora, es el momento de regresar a su nidito de amor. Será en las próximas semanas cuando se muden de nuevo juntos y continúen con su historia de amor.