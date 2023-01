Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya no se esconden. Ya no les importa el qué pueda pensar de su reconciliación y han retomado sus salidas. De hecho, este martes se fueron a cenar para disfrutar de una cena de lo más romántica en un exclusivo restaurante de Madrid: Ugo Chan, de estilo japonés y con una estrella Michelín. Por todos es sabido el interés y la pasión que la pareja siente por el buen comer y este local todavía no lo habían probado.

No hace falta que sea fin de semana para poder disfrutar de un plan romántico con tu pareja. Ambos están atravesando uno de los momentos más increíbles después de que confirmaran que habían decidido darse una segunda oportunidad. Y están exprimiendo al máximo esta etapa de sus vidas. Salieron a cenar a un restaurante que tiene una estrella Michelín y no dudaron en tener un momento para los dos, relajados y poniéndose al día.

Disfrutaron de una cena en un restaurante estrella Michelín

La pareja entró al local con ganas de probar los platos tan increíbles y espectaculares de este restaurante. El tipo de la cocina es japonesa y este restaurante «se rige por la temporada, la mar, el sol y el humor de nuestros proveedores», aseguran en su página web. Tal y como desvelan en este espacio, disponen de menú a la carta, pero también ofrecen un menú Omakase, que se hace ‘in situ’ según el gusto de los clientes que los visitan. Este podrían haber sido el elegido por Tamara e Íñigo, que siempre han apostado por dejarse sorprender. Sobre todo, si se trata del buen comer.

Y parece que la pareja quedó encantada con la experiencia. Salieron del restaurante unas horas después y juntos. Primero fue Tamara y luego, Íñigo. La hija de Isabel Preysler se mostró muy sonriente, aunque prefirió no contestar a ninguna pregunta a pesar de la insistencia de los reporteros. Tamara no puede evitar reírse al preguntarle cómo van los preparativos de su boda con Íñigo Onieva.

La hija de Isabel Preysler se ríe al ser preguntada por su boda

Vídeo: Europa Press.

La marquesa de Griñón se limitó a andar hasta el coche que los esperaba para volver a casa. Íñigo demostró estar muy pendiente de su chica y le abrió la puerta del coche para qe entrara. Luego lo hizo él, detrás de ella. Tamara Falcó se ha mantenido callada y evitar contestar sobre qué opina Isabel Preysler de su reconciliación ahora que se rumorea que ella también tiene una nueva ilusión.