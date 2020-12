La hija de Isabel Preysler y el marqués de Griñón ya conoce al pequeño Mateo, con el que Ana Boyer y Fernando Verdasco han aumentado la familia.

Este martes, Tamara Falcó ha revelado en ‘El Hormiguero’ lo contenta que está tras el nacimiento de su nuevo sobrino, Mateo, el bebé que ha tenido su hermana, Ana Boyer, fruto de su matrimonio con Fernando Verdasco. El pequeño, que nacía el pasado 21 de diciembre, «es muy chiquitito», tal y como ha revelado la hija de Isabel Preysler en el programa de Pablo Motos.

«Mateo por fin con nosotros!!!! 21.12.2020 Felicidad máxima. Estamos muy bien y agradecidos por lo bien que nos han cuidado! Gracias por vuestros mensajes de felicitación!!», escribía la pareja tras el nacimiento de su segundo hijo. Su orgullosa tía no sabía precisar cuántos kilos ha pesado el bebé, pero sí recordaba cuál fue el peso del tenista al nacer. «Fernando mi cuñado pesó unos 5 kilos y medio».

Asimismo, ha hecho recuento del total de sus sobrinos, tanto los de la familia paterna como los de la materna. Son «5 Iglesias, 6 Falcó y 2 Boyer», decía. Y les hace regalos «a todos por Navidad». Al recién nacido Mateo le va a regalar «un conjuntito de ropa», aunque con los mayores se despista un poco más a la hora de elegir obsequios para ellos: «Ahora los niños están muy puestos. Le he preguntado a mi sobrina a ver qué zapatillas…».

El motivo por el que se ríen de ella cada Navidad en casa

Durante su intervención en el debate del programa de Antena 3, Tamara Falcó ha recordado que las Navidades suele pasarlas junto a su progenitora desde que era pequeña: «El 24 lo pasaba más con mi madre». Y ha revelado que su padre, el desaparecido Carlos Falcó, solía guardar silencio durante el tradicional discurso navideño de Su Majestad el Rey, tras el cual «mi padre brindaba». Sobre las fiestas ha contado también que su familia se ríe de ella después de que unas Navidades olvidara pagar un plato que debía encargar para la cena de Nochebuena: «Una vez me olvidé del pavo. Un año se me encargó que comprase el pavo. Hice un estudio del mejor pavo, pero se me olvidó hacer la transferencia. Llamé al sitio y mandaron un pollo de 3 kilos».

Ahora que está enamorada de Iñigo Onieva -y con casa nueva debajo del brazo (se ha comprado una exclusiva vivienda en Puerta de Hierro)- Tamara Falcó se prepara para disfrutar de unas Navidades especialmente dulces.