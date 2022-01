Las redes sociales son un arma de doble filo. A los personajes famosos, les sirve de escaparate y son perfectas como reclamo para las marcas y firmas que quieran trabajar con ellos. Pero, esta exposición a veces puede jugar una mala pasada. Y es que el hecho de ser un rostro conocido hace que todo lo el contenido que publiques en las redes sea más mirado con lupa y tanto las alabanzas como las criticas cobren protagonismo. Tamara Falcó ha recibido un aluvión de críticas después de compartir en su perfil de Instagram una fotografía en la que aparece de fiesta sin mascarilla junto a su novio, Íñigo Onieva, y su cuñada, Alejandra Onieva.

La hija de Isabel Preysler disfrutó de la noche madrileña acompañda por su novio y su cuñada

Tamara Falcó ha compartido esta imagen de una salida nocturna el pasado viernes junto a los hermanos Onieva sin imaginarse que se iba a convertir en el centro de las críticas. La marquesa de Griñón disfrutó de una noche en un conocido local de moda de la capital, en la que además es regente su novio. Sin embargo, esa gran noche de fiesta para ellos, se ha convertido en el foco de la polémica en su perfil de Instagram. Son muchos los internautas que se han fijado en la fotografía y le han dejado comentarios negativos en su perfil.

«Sin mascarilla ni distancia de seguridad. Bravo», «Qué poco cuidado con el covid. Si te vas de fiestas por lo menos no lo publiques .ya que en Madrid hay libertad 🗽», «Aunque muchos lo hayamos pasado y además seamos jóvenes y sanos, una imagen así no corresponde.. y mira qué me cae bien.. 🙄», «Me gusta tu cuenta, pero podrías tener un poquito más de cuidado con lo que pones. ¡Hay gente que lo está pasando muy mal simplemente por los contagios de los demás!» o «Esta foto no es de recibo por muchas muchas razones que no voy a numerar😠😷👎» son algunos de los comentarios negativos que ha recibido la hija de Isabel Preysler por parte de sus seguidores.

No es la primera vez que Tamara Falcó se enfrenta a las críticas por su comportamiento durante la pandemia

Sin embargo, no es la primera vez que Tamara Falcó se ha visto en el ojo del huracán por su comportamiento durante la pandemia. Hay que recordar que durante el Estado de Alarma del comienzo del confinamiento, la socialité se saltó en más de una ocasión el cierre perimetral para reencontrarse con su pareja, Íñigo Onieva. Su actitud fue muy criticada por aquel entonces. Una historia que parece repetirse ahora con esta nueva imagen en la que aparece disfrutando de la noche madrileña sin mascarillas. De momento, Falcó no ha dicho nada al respecto ni se ha defendido de los ataques de sus seguidores.