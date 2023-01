Este martes hemos conocido una noticia que a muchos no les ha pillado por sorpresa. Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han dado una segunda oportunidad. Cuatro meses después de romper su compromiso, la marquesa de Griñón y su exnovio han decidido volver a intentarlo. Lo cierto es que desde que se destaparon los vídeos del madrileño en compañía de otras mujeres, él no ha dejado de luchar por la que cree es el amor de su vida. Tras semanas de mensajes y citas en secreto entre ambos, la colaboradora se ha dado cuenta de que el amor es tan fuerte que quiere empezar de nuevo. Así, ha confirmado que ha retomado su relación.

«Es verdad, hemos vuelto», ha declarado la aristócrata a ‘Diez Minutos’. Pocas palabras han bastado para confirmar la evidencia. Sigue enamorada de Iñigo Onieva. No en vano, ambos se han desbloqueado de sus respectivas cuentas de Instagram. Además, llevan en contacto de manera continua desde hace días.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva coincidieron en la misa del Gallo

Podría decirse que las Navidades han sido decisivas en este paso adelante que da de nuevo la pareja. Cabe señalar que en la reciente Misa del Gallo, la pasada Nochebuena, -sobre la cual varios testigos han dado detalles-, ambos se encontraron en una misma iglesia. Y allí no pudieron ocultar que las chispas siguen saltando entre ellos.

Tamara Falcó no es la única que se ha pronunciado sobre la reconciliación. Este martes, a Onieva también le han preguntado por este asunto. El empresario ha optado por dar la callada por respuesta: «Nada que decir, muchas gracias». Después del revuelo mediático que se creó a raíz de la ruptura prefiere ser cauto y discreto. Por eso ha sido ella quien ha dado la cara ante los medios para corroborar que ha vuelto con Iñigo Onieva. Este no ha dejado de luchar porque ella vuelva a confiar en él y dejar atrás la deslealtad que hizo trizas su historia de amor.

Todo parece indicar que la familia de Tamara, en especial su madre, Isabel Preysler, no ve con buenos ojos este acercamiento. Pero ella no ha sido capaz de olvidarlo en estos cuatro meses que han estado alejados. Onieva ha puesto todo de su parte para conseguir el perdón de la marquesa. Al igual que ella, que buscó refugio en Lourdes tras la ruptura, él ha tenido un acercamiento con la fe. El pasado mes lo veíamos terminar el Camino de Santiago. En un vídeo en el que resumía los momentos más importantes de su viaje explicaba: «El Camino provee». Para Mario Vargas Llosa, este gesto era una manera de demostrar a Tamara que está dispuesto a cambiar. De lo que no cabe duda es que durante sus días de peregrinación pudo hacer balance de todo lo que ha sucedido, y de lo que verdaderamente desea para el futuro.

Queda claro que ambos han apostado fuerte por un amor que parece mucho más fuerte que las tormentas que han dejado atrás. De momento, Tamara ha vuelto a depositar su confianza en Iñigo Onieva, pero quiere ir poco a poco y no precipitarse. Confía en sus sentimientos, en su intuición y cree que el tiempo confirmará si los dos han tomado la decisión correcta. Él, por su parte, prefiere mantenerse en un discreto segundo plano y centrarse en recuperar, con todas las garantías, a la mujer con la que sueña pasar por el altar.