Sylvia Pantoja acusa de «guerrera» a Anabel Pantoja y busca un acercamiento con Kiko Rivera

Este domingo vivimos un tenso enfrentamiento entre Sylvia Pantoja y Anabel Pantoja en el plató de ‘Supervivientes‘. «Me he levantado porque hay que recibir a los concursantes y me quito el sombrero porque ha aguantado durante dos meses allí«, decía Anabel Pantoja mientras que la exconcursante del reality de aventuras alardeaba de la buena relación que había mantenido con Omar Sánchez. «Tienes un pedazo de novio, me cayó bien desde el primer día en la convivencia. Siempre intenté acercarme a él por su bondad, pero quería poner la barrera entre nosotros. No soy nada interesada, yo solo quería dejar claro que no tengo nada en contra de ti, pero quería que se apaciguara la cosa», lamentaba la cantante. A pesar de que en un principio parecía que la charla iba a ser amistosa, terminaron protagonizando un tenso enfrentamiento. Ahora, Sylvia Pantoja habla de la acalorada discusión y se pronuncia sobre la polémica de Kiko Rivera.

Sylvia Pantoja quiere retomar su relación con Kiko Rivera

Tal y como se pueden ver en las imágenes que aparecen al comienzo de esta noticia, Sylvia Pantoja no se calla nada. La exconcursante de ‘Supervivientes’ se pronunció sobre el tenso reencuentro que había vivido horas antes con Anabel: «Iba guerrera conmigo. Pero bueno, lo que más me gusta a mí es que me acosté a las 6 de la mañana leyendo los mensajes de la gente. La audiencia está a mi favor, eso para mí es lo más importante y el premio mayor que me he podido llevar, que a España le he calado en el corazón», ha explicado a los medios de comunicación a la salida de la peluquería a la que había acudido a realizarse un cambio de look.

Si las cosas con Anabel Pantoja no están del todo bien, con quien sí quiere acercar posturas es con Kiko Rivera: «Yo siempre me posiciono con Kiko porque es un niño al que le tengo cariño desde que lo tuve en brazos chiquitito, es muy noble y le hace falta mucho cariño y apoyo», ha confesado.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ no quiere hablar de la polémica familiar del clan Pantoja

A pesar de que ha hablado sobre Anabel y sobre Kiko, reconoce que no quiere posicionarse en el enfrentamiento de la familia Pantoja. Incluso confiesa que no quiere hablar sobre el tema: «Yo es que no quiero hablar de la familia Pantoja, yo solo quiero hablar de mi concurso y la verdad es que no he hablado en el concurso apenas de ella, solo cuando me han preguntado los compañeros. No quiero», ha sentenciado al respecto. Parece ser que la prima de Isabel Pantoja busca ganarse un hueco en los hogares de los españoles gracias única y exclusivamente a su concurso y no por su apellido.