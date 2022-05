Dos semanas en el paraíso que supone Honduras y los concursantes de ‘Supervivientes’ ya han comenzado a replantearse qué hacen allí y por qué se dejaron convencer para sumarse a una aventura en el reality más duro de la televisión. Ya han comenzado a sentir los primeros estragos de vivir a la intemperie en plena naturaleza, siendo víctimas de los mosquitos, del hambre, de las inclemencias del tiempo y, por supuesto, también del desgaste que supone convivir con gente de carácter fuerte contra los que luchan por un jugoso premio final. Pero no todos sufren por igual. Kiko Matamoros parece estar acusado especialmente la pérdida de las comodidades que le acompañan en su vida y son muchos los que han comenzado a preocuparse por su estado de salud, incluso entre sus compañeros de isla.

Marta López, su novia y defensora en ‘Supervivientes’ desde el plató, ha querido tranquilizar a todos al contextualizar cómo se encuentra Kiko Matamoros a su parecer. Eso sí, lo que quiere decir es una cosa y lo que dice otra bien distinta, haciendo que sus palabras supongan un futurible problema de pareja y es que no sabemos si se tomará a bien que la modelo ponga sobre la mesa la edad de su chico como explicación a sus problemas para adaptarse a la vida en ‘Supervivientes’. Y es que, si algo odia el colaborador de ‘Sálvame’ es que su edad sea utilizada para darle valor a su esfuerzo o para remarcar sus limitaciones. Él se siente joven y su físico le acompaña y no cree que tener 65 años sea un impedimento para cualquier cosa que se proponga, incluso viviendo en condiciones extremas en una isla perdida por Honduras.

“Me estáis escribiendo por Kiko Matamoros, por cómo le visteis ayer en el concurso. La organización lo tiene todo muy bajo control. Si estuviera mal o en una situación grave o crítica serían los primeros en mandarlo a casa”, comienza a detallar Marta López preocupada por la repercusión que las imágenes de su pareja pasándolo fatal en ‘Supervivientes’ ha provocado en el público. Ella vela por Kiko Matamoros y reconoce que no sería capaz de poner en riesgo su salud por cumplir este sueño, por eso mantiene que ella sería “la primera que si lo viese muy mal no querría que esté allí, pero lo veo bien excepto por los mosquitos y los vómitos, aunque Anabel Pantoja también vomitó. Si fuera algo grave yo sería la primera que hablaría con la organización para que hiciesen algo, pero está bien”, mantiene en todo momento la joven modelo, que al subrayar su mensaje termina por caer en el error que podría molestar mucho a su novio, teniendo en cuenta cómo se toma este tipo de alusiones a su edad y las capacidades que esto conllevaría asociada.

No sabemos cómo se lo tomará Kiko Matamoros cuando regrese de ‘supervivientes’, aunque seguramente tendrá en cuenta el contexto y conociendo a su chica sabrá personarla. Eso sí, el colaborador de ‘Sálvame’ no se siente cómodo cuando su edad entra en colación, como así terminó por hacer Marta López en defensa de su valía en el concurso y su bienestar como superviviente en ciertos apuros: “Tiene 65 años y eso se lleva por dentro. Los músculos y los huesos tienen la edad que tienen”. Así, sin anestesia. La modelo pone énfasis en que por mucho que Kiko Matamoros se preocupe por mejorar su físico y resistirse al paso del tiempo con pasos por quirófanos y retoques varios, lo cierto es que nadie le podrá quitar la edad que realmente tiene. ¿Opina lo mismo él?

Seguramente Kiko Matamoros no se lo tendrá en cuenta, lo que no quita que le sienta mal. Así sucedió hace dos semanas cuando iba a saltar en helicóptero que marcaba el inicio de su aventura en ‘Supervivientes’. Él quería hacer historia haciendo el salto más alto de todas las ediciones, pero Jorge Javier Vázquez le informó de los motivos por los que esto no podría producirse: “A ver, Kiko, te tengo que decir una cosa que no te va a hacer mucha gracias, pero te lo tengo que decir. Hemos preguntado a los profesionales y según tu complexión y tu edad, tenemos que dejarte el helicóptero a ras del agua, por si acaso”. Una afirmación que no sentó nada bien a su compañero de programa, que no dudó en hacérselo saber: “Os lo agradezco pero creo que era innecesario decir por motivos de edad y tal, pero me da igual, yo voy a demostrar la edad que tengo y ya está”, sentenciaba mosqueado por utilizar su edad como explicación a que no puede hacer algo que desea.

