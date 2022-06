Rocío Flores se ha convertido en uno de los personajes del papel couché más cotizados. Hace tan solo unas semanas se convertía en la protagonista de SEMANA con un espectacular posado en bañador con el que mostraba su nueva silueta tras someterse a una liposucción. Sus declaraciones son de las más buscadas por los paparazis y cada gesto que hace es analizado con lupa. Ahora, hemos descubierto que se ha realizado un nuevo tatuaje que está dedicado, nada más y nada menos que, a la Marea Azul, los que se convirtieron en seguidores de Antonio David Flores tras la emisión de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

«Por vosotros Marea Azul», escribía la colaboradora de televisión junto a un emoticono azul y la imagen de su tatuaje, que podéis ver sobre estas líneas. En la fotografía se puede apreciar el nuevo tatto de Rocío Flores en el que se lee la palabra Impossible con las dos primeras letras tachadas, lo que lo convierte en la palabra possible. Sobre la misma hay un corazón en azul, en honor a los seguidores de Antonio David Flores. Con este tatuaje quiere confirmar que no hay nada imposible.

Rocío Flores llevará siempre en su piel a los que apoyan a su padre en su guerra con Rociíto

La Marea Azul se ha convertido en un gran apoyo para el ex colaborador de ‘Sálvame’. De hecho, incluso hicieron una manifestación en Málaga a finales del pasado año, cuando todavía no se había confirmado su ruptura con Olga Moreno. De hecho, la ganadora de la anterior edición de ‘Supervivientes’ acudió como una fiel seguidora más del que ahora es su ex pareja. Fue el propio Antonio David quien convocó a sus fans: «Hoy me hace mucha ilusión colgar este vídeo por el siguiente motivo. Como sabéis, en redes sociales, se ha hablado de que el movimiento de la marea azul va a hacer una concentración en Málaga. Ha dado un paso al frente y ha promovido esa concentración en Málaga«, decía por aquel entonces.

«El origen se inició desde mi entrada en ‘Gran Hermano’ con muchos grupos en redes sociales, Facebook… Estos grupos me han acompañado a lo largo del tiempo y nunca me han soltado de la mano. Ni a mi familia ni a mí. Hemos sido tendencia en redes sociales. El movimiento se ha oído. Se ha escuchado en todos los medios de comunicación», explicaba. Ahora, su hija ha querido tener este precioso detalle con el séquito de seguidores de su padre a pesar de que la ‘Marea Azul’ le dio la espalda a ella hace tan solo unos meses. Fue cuando Rocío dijo que «estaba decepcionada» con Olga Moreno. Este movimiento le daba la espada a la joven y ensalzaba la figura de la sevillana.

«No entiendo a Rocío. Ella está decepcionada con todo el mundo, excepto con su padre, su padre es perfecto. Mira que les defendía en cierta manera, pero esto ya huele…esta niña o está muy ciega o no quiere ver la realidad», «Ya le gustaría a Rocío tener la mitad de integridad y valores que tiene Olga» o «¿Y Olga no puede estar decepcionada por las palabras de Rocío hacia ella?» eran solo algunos de los mensajes de miembros de la marea azul. Ahora, atrás quedaron esos desencuentros y Rocío Flores le regala un trocito de su piel.