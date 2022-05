El clan Campos se va de boda. El hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, pasa por el altar este sábado, 14 de mayo, rodeado de su familia. El joven, de 32 años, que siempre ha destacado por su discreción, copará titulares por protagonizar el primer enlace para un nieto de María Teresa Campos. También por reunir a uno de los clanes más mediáticos de nuestro país. La tía del novio, Terelu Campos, expectante por disfrutar de la celebración, realizaba recientemente una confesión que dejó a muchos espectadores boquiabiertos.

La colaboradora ha reconocido que no ha tenido la oportunidad de conocer en persona a la futura mujer de su sobrino. «No conozco a la novia. Nuestros horarios de trabajos son muy complicados. José trabaja aquí el fin de semana. Yo he estado trabajando de lunes a domingo casi», afirmaba Terelu Campos durante su intervención en el programa ‘Viva la vida’. También explicaba que la novia no ha tenido la oportunidad de acudir a ningún evento familiar. «Entended que ha habido covid y muchas cosas. La conozco por fotos», subrayaba dejando claro que los últimos dos años han sido muy complicados marcados por las restricciones que ha impuesto la pandemia.

Terelu Campos, ilusionada con la boda

«Ya veréis lo guapísimo que va a ir», afirmaba Terelu ante un gran acontecimiento para la familia. La boda se celebrará a las 5 de la tarde de este sábado y congregará a alrededor de 150 invitados. Se espera la presencia de distintos rostros conocidos más allá de los miembros de la familia. Sí que va a haber destacadas ausencias como la de Rocío Carrasco. Según lo trascendido, la hija de Rocío Jurado, quien mantiene una relación muy estrecha con las Campos, habría declinado ir porque le resulta imposible. Belén Esteban tampoco estará presente debido a su reciente operación, al igual que Belén Rodríguez, quien también ha tenido que ser intervenida.

Carmen Borrego ejercerá de orgullosa madrina de su primogénito, José María Almoguera, fruto de su primer matrimonio con Francisco Almoguera de quien se divorció en 1996. El joven siempre ha intentado mantenerse en un discreto segundo plano evitando aparecer ante las cámaras en los distintos programas en los que ha intervenido la familia. No le vimos en la reciente entrevista que su abuela concedió al espacio ‘Mi casa es la tuya’ donde sí que estuvo su hermana, Rosa, abogada de profesión.

El hijo de Carmen Borrego ha seguido la estela familiar y también se dedica a la comunicación. Eso sí, su labor está detrás de los focos de la televisión. Actualmente desarrolla labores de producción en el programa ‘Viva la vida’ donde sus compañeros le tienen gran estima. Sobre todo, Emma García quien recientemente se ha deshecho en elogios hacia este. Pocos detalles han trascendido de la novia, Paola, con quien mantiene una sólida relación desde hace años.

