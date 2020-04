5 ¿Cómo llevas las críticas continuas en redes sociales sobre tu aspecto físico?

Cuando la gente solo se fija en lo banal o en lo estético ya me están demostrando el tipo de personas que son, y aunque no suelo contestar, de vez en cuando me gusta poner a la gente en su sitio, sobretodo porque a mí no me gusta que me mitifiquen. Yo no soy ni mejor ni peor que nadie, las decisiones que tomo, las tomo porque quiero. Si me rapo el pelo al cero es decisión mía, y me parece bien que la gente quiera opinar, pero cuando son opiniones destructivas es cuando me armo y me defiendo. Hay gente que opina que los artistas no deberíamos contestar, pero yo antes que artista soy persona.