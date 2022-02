Hay veces en las que Sonsoles Ónega se muestra muy indignada con los temas que trata en el plató de los programas que presenta, ‘Ya es mediodía’ y ‘Ya son las ocho’. Y algunas de estas veces no puede esconder su opinión. Eso es lo que ha ocurrido cuando estaban tratando una vez más la polémica que gira en torno a Antonio David Flores, Marta Riesco y Olga Moreno.

El ex Guardia Civil ha vuelto a compartir un vídeo en perfil de YouTube, la plataforma que lleva meses usando para contestar las noticias que se dicen de él en televisión. En este último vídeo, Antonio David Flores ha hablado de los medios de comunicación como «máquinas de picar carne». Y es que este ha querido sacar las uñas por Marta Riesco, sin decir en ningún momento su nombre, claro está, y ha señalado a los que hablan de ella.

«Tienen el único objetivo de seguir haciéndome más daño y por meter a una persona más en la máquina de picar carne para generar audiencia», decía con la intención de defender a la periodista, aunque sin mencionar su nombre. Sonsoles Ónega, que no ha podido tolerar el calificativo que ha usado para atacar a la prensa, no ha dudado en contestarle de manera rotunda.

Antonio David critica con dureza a los periodistas que hablan de él

«Habla de los medios de comunicación como máquinas de picar carne. ¿Cuándo has decidido llamarles así, cariño? Porque claro… en fin… No solo ha trabajado aquí, sino que lo ha provocado. Y me voy a callar», ha dicho públicamente ante las cámaras de su programa. Sin embargo, no se ha callado y ha seguido hablando de las declaraciones del ex Guardia Civil. Pero lo ha hecho pensando que su micro ya estaba cerrado. «Lo dice el picador de carne profesional…», ha terminado diciendo, muy enfadada con las palabras de Antonio David Flores. Y es que la presentadora de ‘Ya es mediodía’ y ‘Ya son las ocho’ estaba muy sorprendida por lo que ha dicho el que fuera colaborador de esta cadena de televisión.

Recibe el apoyo incondicional de su hija, Rocío Flores

Están siendo unos meses complicados para Antonio David Flores, que ha recibido un machaque sin precedentes tras la docuserie de Rocío Carrasco. Tras la confirmación de su divorcio de Olga Moreno y su posterior relación con Marta Riesco, el que fuera colaborador de ‘Sálvame’ ha optado por desaparecer de los medios. Está recibiendo el apoyo incondicional de su hija, Rocío Flores , que aunque desconocía muchas cosas de la nueva vida de su padre, sigue demostrándole que son una familia.

La influencer quiso declarar públicamente hace unos días el amor que siente por su padre y lo hizo junto a una imagen en la que incluye únicamente dos palabras. «Te amo», dice la joven en esta storie en la que posa con Antonio David Flores. Una foto en la que aparecen cómplices y que serviría para dejar claro que, a pesar de no estar de acuerdo con todo lo que hace su padre, él sigue siendo una pieza imprescindible en su vida. No puede apoyar cómo ha gestionado su ruptura con Olga, pero siempre estará ahí para escucharle. Él ha sido quien no la ha soltado de la mano en su reducción de pecho y ella su paño de lágrimas ahora que la relación con Marta Riesco ha saltado por los aires. Cabe recordar que en la revista SEMANA te contamos en exclusiva que la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ y Antonio David Flores habían roto definitivamente.