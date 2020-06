Sonsóles Ónega se ha convertido en una de las caras más conocidas de Mediaset. La presentadora de televisión no solo presenta ‘Ya es mediodía’, sino que desde hace unos días está al frente de algunos de los programas que la cadena pone en marcha con cada una de las ediciones de ‘Supervivientes’. Además, estará al frente del nuevo programa, ‘La casa fuerte’.

Hay que destacar que ahora también se ha atrevido con la publicación de una novela, ‘Mil besos prohibidos’, lo que nos hace pensar que de dónde saca el tiempo Sonsóles. Esto hace que tenga que pasar mucho tiempo en las instalaciones de la cadena, lo que no le deja tiempo para algunos asuntos personales: «Saco tiempo porque escaleto mi vida, casi como si hiciéramos un programa, con tiempo para todo, con todo muy medido…», comienza explicando.

La presentadora ha querido mencionar a su hijo de 10 años, que parece no estar muy conforme con la intensidad del trabajo de su madre: «Si se lo preguntas a mi hijo de 10 años, te diría que nos lo roba a nosotros. No nos da el tiempo que merecemos… pero bueno…», dice emocionada a Ana Rosa Quintana.

Escribe cuando sus hijos están con su padre

Normalmente, de noche, pero desde que hago ‘Ya es mediodía’ no puedo trasnochar tanto porque sino luego la cabeza no me funciona. Escribo los fines de semana, las semanas que los niños están con su padre, también escribo… y saco huecos de donde parece que no hay», explica sobre la organización de su casa.

Sonsóles Ónega ha querido presentar orgullosa su trabajo, una novela cuya publicación tuvo que pararse por la crisis del coronavirus. Ahora ya está a la venta. «Es mi nueva criatura. Es una historia de amor difícil e interrumpido. Es un sacerdote que conoció a la protagonista siendo jóvenes y años después, se reencuentran en Madrid.

«Es mi sexta novela, pero con esta tengo muchas esperanzas, porque me he dado muchos caprichos. Los personajes dicen las cosas que a mí me gustaría que me dijeran en mi vida. Soy muy romántica. Lo estoy pasando muy mal ahora que no puedo abrazar ni besar», comenta sobre algo que le define mucho.

A punto de estrenar nuevo programa

Será la presentadora de la nueva apuesta de Mediaset, ‘La caja fuerte’, estreno del que aún se desconoce la fecha. «Iremos con todas las ganas. En parte me muevo bien en nuevos formatos de programas gracias a muchos», comenta sobre el giro profesional que ha dado su carrera, de comentar temas políticos a estar en programas de entretenimiento.