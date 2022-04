Será el próximo 30 de julio cuando Sonia Ferrer y Sergio Fontecha se den el ‘sí, quiero’ en El Patio de Ángela, un espacio que se encuentra entre Valdemorillo y El Escorial. La pareja, que se encuentra inmersa en los preparativos del gran día, este fin de semana tuvieron una cita muy especial: la prueba del menú del enlace. «Hoy ha sido un día importante en la organización de nuestra boda. Hoy teníamos la prueba del menú y no hemos podido salir más satisfechos y felices», escribía en su perfil de Instagram donde ha compartido una batería de fotografías tanto de la pareja de enamorados, como de sus acompañantes en este día tan especial e incluso algunos platos que han degustado antes del ‘sí, quiero’.

La cita ha tenido lugar en la finca donde celebrará su boda. La finca, «perfecta para celebrar una boda en el campo, se trata de un «espacio de más de 2000m2, idílico, romántico y de estilo rústico, en un entorno privilegiado rodeado de encinares, espectaculares vistas a la sierra de Guadarrama y unas increíbles puestas de sol», tal y como rezan en la página web de la misma. Además, esta finca se encuentra ubicada próxima al domicilio en el que actualmente reside con su pareja, su hija Laura (nacida de su anterior matrimonio con el cirujano Marco Vricella) y sus animales

A esta cita, la de la prueba del menú de su boda, de la que hemos podido ser testigos a través de su perfil de Instagram, les ha acompañado algunos de sus amigos. Como ha sido el caso del periodista Antonio Rossi. El colaborador de televisión mantiene una excelente relación con la modelo. Prueba de ello es que Sonia Ferrer ha querido que le acompañara en un día tan especial como es la prueba de menú de su boda con Sergio Fontecha: «Lo estoy viviendo con mucha emoción e ilusión. No todos los días se casa mi amiga, hermana, compañera del alma», respondía Antonio Rossi a la publicación de la modelo.

Sonia Ferrer ha querido agradecer a todos los que han estado junto a ella en este día tan especial: «Gracias @inbodas por hacerlo todo tan fácil, por cuidar cada detalle, por ayudarnos y orientarnos en cada uno de los pasos que damos y por darle a @sergio_ft77 y @antoniorossi_oficial su capricho de chocolate 🤎 Gracias amigos @nayrahernandezmage #jose @hugo_fuertes @antoniorossi_oficial por ayudarnos y disfrutar del camino con nosotros 💖 Día D -97 👰🏻‍♀️🤵🏻», escribía junto a la batería de imágenes donde nos ha permitido ver la deliciosa oferta gastronómica que le han ofrecido.

¿Cómo fue la romántica pedida de Sonia Ferrer y Sergio Fonteca?

No me lo esperaba y además fue un día que me acuerdo que fue en casa, venía de trabajar y fue todo tan bonito, de verdad. (…) Fue tremendamente romántico, muy bonito y fue bonito como es nuestra relación», reveló ella.