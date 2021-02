Sofía Cristo le ha hecho a Kiko Rivera una propuesta profesional muy difícil de rechazar. Todo ha tenido lugar en su sección ‘En casa con Kiko’.

Sofía Cristo ha sido la última afortunada en charlar con Kiko Rivera. La DJ ha sido invitada a su sección ‘En casa con Kiko’ y ambos han profundizado sobre varios temas que les une, entre ellos, haberse salido del infierno de las drogas. Para ambos ha sido muy difícil abandonar esta adicción al trabajar en el mundo de la noche, sin embargo, con mucho esfuerzo y con la ayuda de sus seres más queridos han logrado dejarlo atrás. Mientras Sofía lleva ya 8 años limpia, Kiko Rivera dice desde hace meses que le está siendo muy difícil no caer de nuevo. La guerra familiar que mantiene con su madre le ha provocado muchos quebraderos de cabeza, no obstante, la hija de Bárbara Rey le ha puesto en situación para que todos esos demonios desaparezcan de su cabeza.

Después de que Kiko Rivera explicara cómo se sentía últimamente, Sofía le dio sabios consejos que le hicieron reflexionar y que incluso le emocionaron: «Tengo mucha ansiedad y como mucho. Tengo momentos y siento que gran parte de mí ya no es como era antes«. Unas palabras ante las que Sofía Cristo reaccionó sin dudarlo ni un instante: «Si recaes y tu cuerpo no lo aguanta, te puede dar una sobredosis, un paro… Es muy peligroso ¿Qué le va a decir Irene a las niñas? Ponte en el peor cuadro… Te has salvado, no estás muerto, eres un ser de luz». Tras esta recomendación Kiko le dijo que se iba a centrar en estar al 100 por 100 recuperado, para así dejar esa etapa enterrada en su pasado. «Me voy a poner a tope con eso. Yo no estoy mal, pero no vivo tranquilo. Vivo en una incertidumbre de la hostia y tengo que entretenerme yendo al estudio, con mis directos, mi mujer, mis hijos…», comentó.

Tal eran la ilusión que expresó Kiko Rivera durante este directo, que Sofía le hizo una propuesta musical irrechazable. «Si te recuperas hacemos un tema de reggaetón. Yo te hago la base y tu le metes flow y hacemos un videoclip«, le dijo la DJ, un proyecto que a los seguidores de ambos les encantaría que se materializara. Sofía y Kiko son grandes amigos y, aunque durante un tiempo no tuvieron contacto, siempre ha existido un gran cariño entre ellos. Por este vínculo, la joven no duda en conversar con el músico con el fin de convencerle sobre lo importante que es tener la cabeza fría. Un argumento que suele compartir con las personas que están en la asociación en la que ella trabaja.