Sofía Cristo es otra de las protagonistas del nuevo número de SEMANA. La hija de Bárbara Rey ha tomado la decisión de pasar por el quirófano para someterse a una operación estética y así superar algunos complejos. En el nuevo número de tu revista favorita de corazón podrás ver las impactantes imágenes de la dj, que va retomando su vida poco a poco.

Eso sí, todavía no puede cumplir con sus compromisos profesionales y se limita a salir de casa para dar pequeños paseos. Su rostro todavía está hinchado por la operación y mientras se recupera, Sofía Cristo tiene que llevar un vendaje compresivo mientras que su rostro vuelve a su ser.

A sus 38 años, Sofía se sentía insegura con algunos aspectos de su cara y ha decidido ponerse en manos de un cirujano plástico para mejorarlas gracias a la cirugía. La operación todavía es reciente y tiene que llevar una férula de compresión en la cara. Este vendaje abarca su rostro y la cabeza.

Sofía Cristo y las impactantes imágenes de su nuevo rostro

A juzgar por las imágenes que publicamos en el interior del nuevo número de SEMANA, a Sofía todavía le queda tiempo por delante para recuperarse del todo y para que podamos ver el resultado final, pero ella ya se muestra satisfecha con el cambio que ha dado su rostro. Solo le queda tener paciencia para poder disfrutar del su ‘nuevo yo’.

A pesar de que su imagen no es todavía la real, Sofía no tiene reparos en salir a la calle. Todavía no está cumpliendo con compromisos profesionales y tampoco se deja ver por los platós de televisión, pero sí que aprovecha las horas del día para salir a dar pequeños paseos. Eso sí, con ropa cómoda y sin olvidar su férula. Esto es fundamental para que la recuperación se produzca de manera correcta.

Enrique Ponce y Ana Soria, más distanciados que nunca

Enrique Ponce y Ana Soria no pasan por el mejor de los momentos. Y es que a pesar de que han demostrado siempre estar muy unidos hasta el punto de ser inseparables, ahora están más distanciados que nunca. Así lo publica SEMANA en exclusiva después de que esta revista haya hablado con algunos miembros de la la familia de la joven. Aunque aseguran que no hay crisis, sí que les llama la atención el cambio que ha dado su relación en los últimos meses.

De ser inseparables, han pasado a vivir prácticamente separados, atendiendo sus respectivos compromisos. Podrás leer en SEMANA todo sobre la nueva situación que atraviesa la pareja, que se convirtió durante el verano del 2020 en los personajes más buscados al confirmarse que el torero había roto con Paloma Cuevas y había rehecho su vida con una joven de Almería.

Isabel Pantoja, abandonada por su gestor

Justo cuando este pasado martes Isabel Pantoja reaparecía para sentarse a declarar en un banquillo en los juzgados de Málaga, SEMANA publica en EXCLUSIVA que ha sido abandonada por su gestor. Uno de sus gestores más cercanos ha dejado de prestarle sus servicios. En el nuevo número de tu revista favorita de corazón te contamos todo lo que ha ocurrido, así como los motivos que han llevado a esta persona a tomar la decisión de desvincularse por completo de la tonadillera.

