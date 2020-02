8 Actualmente colaboras en el programa de Màxim Huerta. ¿Cómo llevas mostrar públicamente tu opinión? ¿Participarías en un reality?

Yo siempre he moderado y me pensé el tener que dar opinión. Además, no sabía ni si a la gente le iba a importar lo que yo pienso. Pero el equipo y los compañeros me lo están haciendo muy fácil. Coincido con Gonzalo Miró, Olga Viza, Carolina Cerezuela y me lo paso muy bien. Sí me han ofrecido participar en realities pero me cuesta. Soy versátil, pero no me veo capaz, no me sentiría cómoda.