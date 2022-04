Silvia Gambino ha fallecido a los 57 años a causa de un cáncer. Así lo ha confirmado su ex marido, Alberto Closas, en sus redes sociales, donde lamenta su pérdida, la cual ha dejado sin palabras al mundo del espectáculo. La actriz era tremendamente querida tanto por su familia como por amigos y el público al que tantas sonrisas ha ‘robado’ a lo largo de su carrera. «Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos ‘Rosita’. Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla, pero no te quitó la sonrisa. Descansa en paz, Silvia Gambino, siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos«, ha escrito.



Silvia Gambino, quien interpretó a Rosita en ‘Noche de Fiesta’ y quien ha copado tantas horas en televisión o en el teatro, nos ha dejado este domingo 3 de abril a última hora del día. En diferentes formatos de José Luis Moreno, Silvia Gambino triunfó gracias a su papel en ‘Escenas de matrimonio’, donde interpretaba a una mujer casada llamada Marina desde hacía 15 años con Santiago Urrialde, con el que tenía una relación de altibajos que hacía carcajear a la audiencia sin cesar.

Nacida en Italia, concretamente en Palermo, Silvia Gambino se subió a un escenario con 17 años, sin imaginar la dilatada carrera que tendría por delante. Trabajó junto a grandes artistas como Concha Velasco o Ana Obregón, pero sus grandes proyectos vinieron de la mano de Moreno, que como el resto llora el fatal desenlace de Silvia Gambino. La intérprete debutó en televisión en 1979 con el programa ‘Sumarísimo’, siendo seis años después cuando trabajó para José Luis Moreno. Poco después llegaron sus años dorados, prueba de ello, que el éxito de ‘Matrimoniadas’ en televisión se convirtiera en una gira triunfal por toda España junto a sus compañeros, con la cual alcanzó un mayor pico de popularidad.

Durante sus últimos años como actriz trabajó con rostros conocidos de la televisión. Entre otros con Jorge Javier Vázquez, quien produjo una obra de teatro que ella protagonizaba llamada ‘Bellas y bestias’ y a la cual ella estuvo muy agradecida. «Él me ha devuelto a la vida profesional, nunca nadie había hablado tan bien de mí», dijo Silvia Gambino en una entrevista en ‘Sábado Deluxe’. Sus palabras no pasaron desapercibidas y el presentador quiso alabarla una vez más, provocando una emoción desbordante en la artista. «Tengo que decirte que estoy muy orgulloso de poder colaborar en este proyecto contigo. Te admiro mucho, perteneces a esa generación de actrices que llevan trabajando muchísimo, que se han dejado la vida para entretenernos y hacernos más felices, y me da muchísima alegría que puedas demostrar encima de un escenario todo lo que llevas dentro y que solo se puede hacer al llevar tantos años con tanta dedicación y amor», dijo el catalán. La enfermedad de Silvia Gambino ha pillado a muchos por sorpresa, ya que ella no había contado nada públicamente, llevando la batalla con una extrema discreción.