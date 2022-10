Iñigo Onieva es el hombre más buscado durante las últimas semanas. Desde que pidiera perdón públicamente a través de su perfil de Instagram hace ya más de una semana, el empresario no ha dado «señales de vida». Sin embargo, podemos confirmar que está muy pendiente de todo lo que ocurre en este universo 2.0, que sirvió de plataforma para confirmar su deslealtad a Tamara Falcó a través de un comunicado. Han pasado ocho días desde la última vez que el madrileño publicara algo a través de su perfil social, además de que nadie conoce su paradero. Sin embargo, esto no quiere decir que no utilice sus redes sociales para estar al tanto de lo que se cuenta sobre él o incluso para ver las publicaciones de su ex prometida. Por si fuera poco, tal y como nos hemos percatado, Iñigo Onieva ha eliminado fotos de su Instagram. Pero, ¿por qué ahora ha borrado tres fotografías?

Este lunes 3 de octubre, el ingeniero ha eliminado de un plumazo tres fotografías que se encontraban en su perfil social. Un extraño y silencioso movimiento que ha hecho creyendo que iba a pasar desapercibido. Sin embargo, tal y como SEMANA se ha percatado de ello, a lo largo de este lunes ha decidido que no haya ni rastro de esas tres imágenes en su perfil. O bien puede que las haya eliminado de manera radical o, por el momento, tan solo haya decidido archivarlas y dejarlas ahí guardadas durante un tiempo. Pero, la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué?