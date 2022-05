Fue el pasado lunes 25 de abril cuando Belén Esteban vivía su peor tarde en ‘Sálvame‘. Nada hacía presagiar que empezaría la semana en el hospital y con la peor de las noticias: tendrá que ser operada y estar de baja al menos 8 semanas para recuperarse. La de Paracuellos del Jarama sufría una aparatosa caída cuando estaban emulando una de las pruebas de ‘Supervivientes’ y se rompía el tobillo. Belén estaba rota en ese momento. Aún más si cabe cuando le dieron el diagnóstico final: rotura de tibia y peroné por la que tendrá que pasar por quirófano. Desde el principio, la colaboradora de televisión se mostró muy preocupada y su entorno más cercano aseguró que estaba «completamente devastada». Son pocas las apariciones que ha hecho desde entonces, ya que se encuentra recuperándose en casa y no está pasando por su mejor momento personal.

Y es que debido a su fractura, los médicos decidieron que lo mejor sería operarla cuanto antes. De hecho, Jorge Javier habló de que la operación iba a «ser inminente». Sin embargo, un revés hizo retrasar sus planes. Y es que tuvieron que retrasar su operación porque «la escayola le ha producido llagas», contaba Jorge Javier. Estas son las últimas noticias que hemos conocido sobre el estado de salud de Belén Esteban. Sin embargo, no ha sido de la boca de la colaboradora de televisión, quien ha guardado silencio durante todo este tiempo.

Tan solo reapareció un día después de sufrir esta caída, cuando reapareció en redes sociales para agradecer todo el cariño recibido durante las primeras horas de sufrir el accidente en el plató de televisión. «Perdonad que no conteste y coja el teléfono, no estoy con mucho ánimo. Solo quiero deciros que gracias por vuestro cariño», escribía por aquel entonces a través de una historia en su perfil de Instagram. Desde entonces, ya no ha vuelto a dar señales de vida.

La de Paracuellos del Jarama esta «devastada»

Belén Esteban está baja de ánimos. Así lo confirmaba Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez. Ahora, la de Paracuellos del Jarama se encuentra en su casa recuperándose y esperando a que los médicos vuelvan a llamarla para someterse a esta intervención quirúrgica. Está deseando que llegue ese momento para poder comenzar a recuperarse de verdad cuanto antes. Durante todo este tiempo ha estado centrada en los suyos y en llevar de la mejor manera posible este bache de salud. Sin embargo, esto ha hecho que esté alejada de sus seguidores virtuales que siempre le han demostrado su cariño y han mostrado su preocupación ante este momento delicado de salud de Belén Esteban. Ella aguarda antes de dar nuevas noticias sobre su estado de salud.