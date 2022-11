Sara Carbonero ha tenido que ser de nuevo operada con carácter de urgencia tras acudir a una revisión con su médico, tal y como adelantó la revista ‘Lecturas’. El desconcierto ha reinado entre familiares y amigos, pues se desconocía su paro por quirófano y ha pillado a muchos por sorpresa. Horas más tarde de conocerse su intervención en la Clínica Universitaria de Navarra, la periodista se hizo a los mandos de su teléfono móvil y realizó una significativa publicación en sus redes sociales. Concretamente en los stories de su perfil de Instagram, donde compartió una canción con sus seguidores que encierra un gran significado. Y es que no es casual que Sara Carbonero proponga a todos oír la canción ‘Poquito’ de Valeria Castro.

Se trata del nuevo single lanzado al mercado por una amiga especial de Sara Carbonero. La periodista siente una pasión especial por la música y Valeria Castro se encuentra entre el exclusivo núcleo de amistades con las que suele compartir sus confidencias. Pero quizá el hecho de compartir esta canción con el mundo horas después de ser operada de urgencia también encierra otro mensaje. Una comunicación velada que puede entenderse al reproducir el estribillo de la canción elegida para su primera interacción tras salir del quirófano: “Yo me conformo con poquito, poquito, poquito, que tanto no necesito, poquito, que esta flor siempre sintió algo bonito, pero yo también me marchito un poquito”.

Con ello, Sara Carbonero ha roto su silencio desde el hospital en el que aún continúa ingresada recuperándose de su paso por quirófano. No utiliza palabras y deja que su mensaje lo cante su amiga Valeria Castro, de la que ya habló maravillas tiempo atrás cuando tuvo ocasión de entrevistarla para Radio Marca: “Es una artista muy joven, con una trayectoria impecable, como la copa de un pino. Sus canciones están llenas de calor, de ideas, de sentimientos… envueltas en una voz maravillosa y fresca. Única diría yo”. De hecho, reconoció sentirse especialmente identificada con otro de sus grandes éxitos, ‘Guerrera’: “Dedicado a las mujeres de tu vida, pero que a la vez ya es un poro de todas las que nos hemos enterado después de mil batallas que la vida pasa a un lado”.