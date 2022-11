Todavía no ha comenzado el Mundial de Qatar 2022 y las polémicas que lo rodean no hacen más que aumentar. Este domingo arranca este campeonato de fútbol con la tradicional ceremonia de apertura del torneo, en el que habitualmente actúan diferentes artistas punteros a nivel mundial. Sin embargo, este año son muchos los cantantes que han decidido rechazar su participación, ya que el país en el que se disputa el campeonato es conocido por sus graves atentados contra los derechos humanos, especialmente los relativos al colectivo LGTBIQ+ y contra las mujeres. Durante los últimos días se había publicado que Shakira sería una de las artistas que jugaría un papel fundamental en este Mundial. Sin embargo, parece que finalmente no será así y ha rechazado su participación debido a la controversia que hay en torno a él y a las críticas recibidas.

Estaba previsto de que Shakira fuera una de las artistas encargadas en actuar sobre el escenario en la ceremonia de inauguración del polémico mundial de fútbol, que se celebra el próximo domingo 20 de noviembre. Mientras que su ex, Gerard Piqué, es uno de los grandes ausentes ya que hace unos días emitió un comunicado anunciando su retirada del fútbol, la cantante iba a ser una de las grandes protagonistas de la jornada. Sin embargo, desde que se diera a conocer esta noticia, la artista colombiana ha recibido un sinfín de críticas al decidir actuar en esta ceremonia. Tal y como ha adelantado ‘El programa de AR’, el entorno de de la cantante asegura que «Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”.

Shakira no se ha pronunciado al respecto

De momento, Shakira no se ha pronunciado al respecto. Ni en su momento confirmó su participación en este show ni ahora ha querido comunicar que ha rechazado estar presente, demostrando así su apoyo a todas las personas que han estallado contra los organizadores de Qatar 2022. La de Barranquilla no es la única que, de confirmarse que su música iba a sonar sobre el escenario y finalmente no, ha rechazado actuar en esta ceremonia tan importante.

Dua Lipa también lo hizo: «Animaré a Inglaterra desde la distancia y espero poder visitar Qatar cuando cumpla con las promesas de garantizar los derechos humanos que hizo cuando consiguió organizar el Mundial”, dijo. El mismo ejemplo también lo siguió Rod Stewart, que rechazó la friolera cantidad de un millón de euros por cantar sus éxitos. En una entrevista en “The Sunday Times», el músico reveló que le habían hecho una oferta para acudir pero que decidió no hacerlo: «Me ofrecieron más de un millón de dólares. Lo rechacé. No me parecía correcto ir. Y los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas”, dijo el cantante de 77 años.