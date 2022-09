Parecía que no iba a llegar nunca, pero sucedió. Este miércoles se publicó la entrevista de Shakira en la que rompió su silencio acerca de su ruptura con Piqué, un encuentro que no solo ha servido para saber cómo está su corazón, sino también el nuevo retoque que podría haberse realizado. La cantante en sus fotos tiene los labios más gruesos y, aunque ha intentado que su cambio no llame demasiado la atención, este detalle no ha pasado desapercibido. La colombiana está preciosa y le han sabido respetar sus facciones, pero su cambio es más que evidente y si no juzguen ustedes mismos con este antes y después.

Shakira podría haber perfilado sus labios con ácido hialurónico, un tratamiento que cada vez se realizan más famosas y que ya mostró en su reunión con los abogados hace tan solo unos días. Llegó a Barcelona con paso firme, una sonrisa y teniendo claro lo querida que es en nuestro país, aunque no hizo declaraciones sobre el momento que está atravesando. Sí que se ha visto este retoque en su rostro, el cual le ha permitido aumentar su volumen, redefinir su contorno y tener una boca, como comúnmente dicen, más «jugosa». Ha marcado más su arco de cupido, una técnica y relleno que es instantáneo, pero reabsorbible. Meses más tarde debe pasar de nuevo por manos expertas si quisiera mantener el mismo volumen, algo que se desconoce si sucederá.

Ha querido hacerlo días después en una extensa charla que ha concedido a ELLE, donde reconoce que ha vivido su etapa más oscura tras la separación con el padre de sus hijos. Todavía no existe paz entre ellos, aunque ella insiste en que lo verdaderamente importante de todo esto son sus hijos así como su bienestar. Shakira ha pasado uno de sus peores momentos vitales, pero cuenta con el apoyo de sus padres y amigos, quienes no le sueltan de la mano. «Vino a Barcelona cuando se enteró de mi crisis familiar y vino a darme su apoyo. Pero luego se cayó y tuvo un hematoma subdural, así que tuvo que someterse a una cirugía cerebral. Y luego, una semana después, se cayó de nuevo y se rompió varios huesos de la cara», ha comentado en la entrevista que acaba de conceder.