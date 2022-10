Más de 8 millones de personas han visualizado el nuevo videoclip de Shakira y Ozuna en la plataforma de Youtube desde su lanzamiento. ‘Monotonía’ promete convertirse en el número uno, de hecho, en las horas posteriores a que la nueva canción de la colombiana viera la luz se ha situado en la primera posición de muchos rankings de, por ejemplo, Spotify o Itunes, algo que ha ella misma ha agradecido públicamente. «Cada vez que tuve un agujero en el pecho, fueron ustedes quienes con su cariño y comprensión me ayudaron a repararlo», ha dicho la artista. Solo lleva unas horas en el mercado, sin embargo, este ha sido el tiempo suficiente para analizar cada detalle de este tema musical en el que no solo lanza pullas a su ex a través de la letra, también en su videoclip. SEMANA se ha percatado de un detalle que para muchos ha pasado desapercibido y este está dirigido a su ex, del que no parece guardar buen recuerdo.

Durante 3 minutos y cuatro segundos Shakira canta junto a Ozuna en diferentes escenarios, entre otros, un supermercado en el que un hombre dispara directamente a su corazón con un bazuca. Un misterioso varón que viste una sudadera blanca con capucha y un pantalón gris, justo el mismo oufit que lució Piqué en un videoclip de Shakira en el año 2017. Unas imágenes que podrían no ser una mera coincidencia, sino un look muy estudiado con el que deja claro que en todo momento Shakira habla de su expareja, siendo él quien ha roto su corazón en mil pedazos, tal y como se evidencia en el videoclip de Monotonía.

Dos etapas diferentes, aunque los mismos protagonistas de una misma historia. Si bien Shakira entonces relataba sus comienzos y primeras citas al grito de «me enamoré», ahora su presente es bien distinto. La cantante ha pasado de tararear palabras muy dulces como «mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita» a relatar su ruptura más dolorosa con el mismo hombre. No le culpa de lo sucedido, pero sí destaca que Piqué se convirtió en alguien distante, que no daba ni la mitad que ella y cuyo vínculo terminó por culpa de su narcisismo. Él, por su parte, no ha entrado a valorar ni ha dado su opinión todavía sobre la canción, ni tampoco sobre los zascas que van dirigidos a él. El futbolista está centrado en su relación con Clara Chía y no tiene intención de mojarse ni sobre la nueva canción, ni tampoco sobre la posibilidad de que en algún momento pueda lucir la camiseta de su equipo con el nombre de Shakira.

Con 76 millones de seguidores pendientes de los movimientos de Shakira, la artista ha vuelto a demostrar que es todo un fenómeno. Cabe señalar que en esta ocasión acapara todavía más atención debido al mal momento que atraviesa debido a su ruptura con Piqué, una separación llena de aristas y que todavía no ha finalizado del todo. Y es que el capítulo no está del todo cerrado por un acuerdo entre abogados que no termina de llegar a buen puerto.