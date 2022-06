Fue hace apenas unos días, el pasado 28 de mayo, cuando el padre de la cantante sufrió un accidente que le hizo caer. Según ella misma contó, tuvo «desafortunadamente una caída importante». También fue ella quien acompañó a su padre en la ambulancia hasta el hospital donde estuvo ingresado. «Gracias a todos de corazón por su apoyo y cariño siempre», decía ante las muestras de cariño y de preocupación recibidas. Tras ser dado de alta, William y su mujer, Nidia Ripoll se trasladaron a la casa de la artista en la ciudad condal acompañados de un médico y un doctor familiar.

La relación de Shakira con su padre siempre ha sido muy especial. «Papá lindo, Has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración. “Mi cómplice y todo”, «Mi mejor amigo», le escribió la colombiana en su cuenta de Instagram en septiembre de 2021, con motivo de su 90 cumpleaños. Unas palabras que dan fe del enorme cariño que siente por su progenitor.