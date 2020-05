Ana Obregón y Alessandro Lequio están atravesando uno de los momentos más difíciles de sus vidas. El pasado martes 13 de marzo, su hijo Álex fallecía con tan solo 27 años tras una dura batalla contra el cáncer. Una triste noticia que ha dejado conmocionada a la sociedad española. En los últimos días, la familia de la actriz y el italiano ha recibido un sinfín de mensajes y muestras de cariño en estos difíciles momentos. Entre ellos, se encuentra el de Darek, el que fuera novio de la actriz en 2008.

El polaco compartía una imagen de una vela encendida en sus redes sociales y recordaba la sonrisa del joven. «Tú sonrisa por siempre en nuestro cielo. Mis condolencias para toda la familia, en especial a Ana. Os mando todas mis fuerzas», escribía el que fuera participante de ‘GH VIP 6’. En estos duros momentos, Darek ha querido dejar atrás las posibles rencillas que tuvieran después de dejar la relación en 2008 y ha querido estar al lado de la actriz enviándole este cariñoso mensaje.

Lo cierto es que en las últimas horas un sinfín de personas, desde rostros populares hasta anónimos, se ha volcado con el sufrimiento de Ana Obregón y Lequio y les han dejado claro que no quieren dejarles solos en estos momentos. «Solo de intentar ponerme en tu lugar me muero, como madre que soy sé que no hay consuelo… pero piensa que somos muchos los que queremos volver a verte bien, ánimo Ana, siempre has sido una campeona», escribía Paula Echevarría. «Tu sonrisa tiene que seguir iluminándonos a todos«, expresaba Carmen Lomana. «Cuánto siento la partida de Aless Lequio, estoy consternado. Mucho amor para su madre, su padre y toda la familia. Los amigos en común me hablaron muy bien de él», comentaba Blas Cantó en sus redes sociales.

La desgarradora vuelta a casa

La actriz y el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ abandonaron ayer por la mañana Barcelona tras el fallecimiento de su hijo. Completamente devastados, ambos abandonaban el apartamento en el que se alojaban en la ciudad condal y han puesto rumbo a Madrid. Una dura vuelta a casa en la que han mostrado el dolor por el que están pasando.

En su llegada a su residencia, Ana Obregón sacaba fuerza y aprovechaba para dedicar una sonrisa a toda la prensa que se encontraba a las puertas de su urbanización para agradecerles el apoyo que ha recibido en estos días. A pesar del duro varapalo, han demostrado que son un buen ejemplo para todos.

Los restos mortales del joven empresario han sido trasladados este sábado por la mañana desde el tanatorio de Sancho de Ávila hasta Madrid, en donde será enterrado (siguiendo las medidas y restricciones establecidas por las autoridades sanitarias debido al Estado de Alarma).

La dura despedida a través de las redes sociales

Ana y Alessandro se han despedido de su hijo a través de sus redes sociales con unos desgarradores mensajes en los que se deja entrever el difícil momento por el que están pasando. «Se apagó mi vida«, escribía la actriz y bióloga junto a una imagen en la que aparecía con su pequeño. «Te sacaré del peligro, pero mientras tanto recuerda que eres y siempre serás mi luz y mi centro. Es el mayor honor ser tu padre. Dios te bendiga Álex», decía por su parte el italiano.