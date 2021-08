En SEMANA, te mostramos la versión más aventurera y divertida de Gema López. Así se divierte la periodista en Mallorca.

Gema López vuelve a ser portada en la revista SEMANA un miércoles más. Si bien la pasada semana podíamos ver a la colaboradora de ‘Sálvame’ en bañador durante sus vacaciones en Mallorca, en esta ocasión podrás conocer su faceta más desconocida. Si corres a tu kiosco descubrirás fotografías de la periodista mientras practica paddle surf, un deporte que a tenor de las imágenes publicadas en este medio se le da de maravilla. Como cualquier mortal, Gema se sube sobre la tabla, se pone de rodillas e incluso logra levantarse sobre la superficie del mar, toda una destreza que nos deja sin palabras. Además en el reportaje que te ofrecemos en nuestro último número, Gema López a sus 50 años vuelve a demostrar que el mismo tipazo que luce en sus redes, también lo luce en una jornada de playa.

Con un bañador que le sienta de maravilla, Gema López ha aprovechado al máximo sus vacaciones en la isla balear. Lo demuestra que lejos de los focos la comunicadora se haya olvidado del maquillaje y haya apostado por el pelo rizado en un día inolvidable. En familia y junto a aquellos que más la quieren, la periodista ha encontrado en Mallorca un refugio que año tras año consigue recargarle pilas y desconectar. Tras un año de muchísimas emociones y de intenso trabajo, la periodista ha optado por alejarse de Madrid y aprovechar tiempo junto a los suyos. Y es que cabe recordar que esta temporada en el trabajo no ha sido fácil después de perder a un peso pesado como es Mila Ximénez, ya que todos estaban muy unidos a ella y su fallecimiento ha dejado un gran vacío en el programa.

Gema López ha encontrado allí su paraíso particular y de manera habitual recurre a él para renovarse y volver al cien por cien. Esta vez ha acudido junto a su única hija y un grupo de amigos, con quienes ha hecho piña y ha redescubierto la isla, un planazo irrechazable para Gema. Es toda una aventurera y sin dudarlo ni un instante ha mostrado ante todos los bañistas que es natural y, sobre todo, que no renunciará a una jornada playera por miedo a ser vista. Está estupenda y vuelve a quedar patente en el reportaje que te ofrecemos en SEMANA a partir de este miércoles, no obstante, no es lo único que te traemos en el nuevo número de esta revista. Además de estas fotografías, podrás ver a Toñi Moreno disfrutando de sus vacaciones más especiales en Ibiza junto a su pequeña o a Enrique Ponce junto a Ana Soria dando rienda suelta a su pasión.