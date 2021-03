En SEMANA, te mostramos en exclusiva el interior de la casa a la que se acaba de mudar David Bustamante, una espectacular vivienda en Boadilla del Monte.

David Bustamante está en el ojo del huracán debido a la batalla judicial que mantiene con su exasesor, Francisco Manjón. El artista le ha demandado por estafa y le reclama más de medio millón de euros, una acusación que ha avivado la guerra entre ellos hasta tal punto que el que fuera su mano derecha ha amenazado con tirar de la manta. Quiere desvelar secretos del cantante, no obstante, Bustamante no entrará en polémicas hasta que la justicia se pronuncie. Mientras tanto el cántabro está centrado en poner a punto y decorar la exclusiva casa a la que se acaba de mudar a las afueras de Madrid, concretamente a Boadilla del Monte, tal y como publica SEMANA en exclusiva este miércoles. En el interior de nuestra revista podrás descubrir todas las fotografías de esta espectacular vivienda que cuenta con grandes zonas comunes y cuyo valor de mercado supera los 600.000 euros.

Con grandes estancias y luminosidad por toda la casa, Bustamante puede presumir de estrenar una casa digna de revista como su expareja, Paula Echevarría. En SEMANA sabemos todos los detalles de cómo es esta propiedad que ha conquistado al cantante, tanto que no ha dudado en mudarse y dejar atrás su anterior residencia. Un lugar de diseño en el que David quiere permanecer alejado de ojos indiscretos y donde estará junto a sus dos mujeres. Daniella, la hija que tiene en común con Paula, podrá contar con habitación propia y quien no duda que estará a su lado en todo este proceso es su pareja desde hace más de tres años, Yana Olina. La bailarina es su gran apoyo y, a buen seguro, será la mejor consejera para conseguir un hogar a la altura de las circunstancias.

El cantante está centrado en acondicionar esta lujosa casa a la que se acaba de mudar y cuyo lugar le sirve como refugio al boom mediático que está protagonizando. Bustamante allí se siente en calma y no es para menos, ya que su nueva vivienda es preciosa. Si corres a tu quiosco y adquieres la revista SEMANA descubrirás todas las fotografías de la residencia en la que Bustamante duerme junto a Yana, olvidando así el ático que alquiló en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Quizás a partir de ahora y al tener una casa solo para él, el artista pueda vivir una vida más independiente sin tener que cruzarse continuamente con vecinos.

Bustamante, además de este giro vital, se encuentra de promoción de su disco, un trabajo musical con el que celebra dos décadas de trayectoria exitosa. Con '20 años y un destino' Bustamante promete triunfar. «Hemos aprendido mucho, hemos tropezado, nos hemos vuelto a levantar, pero me he sentido muy respaldado», dijo hace tan solo hace unos días. El intérprete de 'Dos hombres y un destino' mira hacia el futuro y lo hace ilusionado en lo que respecta también a su transformación física, en la cual está volcado y tras la que está logrando un cuerpo espectacular.