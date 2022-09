La belleza de Selin Genç no pasa desapercibida cuando la vemos en la pequeña pantalla todas las tardes en Antena 3, en la serie turca ‘Tierra amarga’. Interpreta a Gülten, una joven de origen humilde que se enamoró desafortunadamente de Yilmaz (Ugur Günes) y acabó viviendo una trágica violación, pero que alcanza la felicidad junto a Çetin (Aras Şenol). Sin embargo, Selin Genç es mucho más que una cara bonita. Estudió Ingeniería antes que actuación, y ahora también cursa Filosofía.

Hace cuatro años, le llegó su primer papel como actriz a nivel profesional y no podía haber caído con mejor pie. ‘Tierra amarga’ ha sido la oportunidad de su vida; desde entonces tiene más claro que nunca que actuar es su pasión. A sus 28 años, se confiesa enamorada de ese trabajo por todo lo que le ayuda a conocer mejor a las personas y a controlar las emociones. Es, sin duda, una mujer de bandera, que adora los bailes latinos y que de momento no piensa ni en matrimonio ni en hijos.

‘Tierra amarga’ es tu primer trabajo en televisión…

Sí, la primera vez que recibí una invitación para un casting profesional fue para este proyecto. Tuve mucha suerte porque además conseguí el papel en mi primera ronda.

Estudiaste Ingeniería y Filosofía. ¿Cómo te dio por ahí?

Elegí Ingeniería industrial porque soy muy buena en matemáticas. Pero mientras estudiaba esa carrera, me di cuenta de que no me iba a satisfacer como profesión. El año que me gradué, comenzó para mí un viaje completamente diferente, pues empecé con los castings. Después, cuando comencé mi carrera actoral, empezaron a interesarme otras disciplinas orientadas al ser humano, como la filosofía, la psicología, la sociología… Llegué a la conclusión de que estudiar filosofía me ayudaría en mi interpretación también. Hoy en día sigo siendo estudiante. Soy una persona versátil y polivalente. La razón principal por la que quiero evolucionar como actriz es porque me convierte en un persona con ganas, que investiga y crece en cada momento de la vida.

¿Alguna vez trabajaste como ingeniera o como filósofa?

Cuando estudiaba Ingeniería, teníamos que hacer prácticas obligatorias. Primero hice unas como ingeniera de control de calidad en una fábrica de hierro y acero. Después trabajé en un departamento para mejorar el rendimiento en un banco. Pero mi primera experiencia con un trabajo profesional fue como como actriz en una serie dramática.

¿En qué momento decidiste ser actriz?

Es que en realidad, no me siento como si trabajara cuando actúo. Es un trabajo que rompe las reglas y te saca de la rutina. Lo que más me fascina es que te conviertes en un especialista en conocer mejor a la humanidad, y también te ayuda a desarrollar la capacidad en el manejo de las emociones. He recibido cursos de actuación y preparación personal con clases particulares, pero realmente lo que me ha hecho aprender es estar cuatro años trabajando en esta serie sin descanso. Eso sí que es una escuela.

¿Qué opinas de Gülten, tu personaje en ‘Tierra amarga’?

– Es una mujer ingenua que vive más para las personas que ama que para ella misma, y acaba haciéndose daño por su exceso de sacrificio. Es frágil, pero está empoderada gracias a sus dolorosas experiencias.

¿Cambiarías algo de ella? ¿Qué le dirías si fuese tu amiga?

Quizás le pediría que tomara decisiones más racionales, porque las emocionales siempre le ocasionan problemas. Y, como amiga, le diría que no se hiciera tanto daño por otros. Para estar en paz contigo misma, es importante estar en equilibrio y centrada. Pero creo que ella no entendería realmente lo que quiero decir… (sonríe).

¿Te pareces a ella?

Gülten es una mujer que habla en el lenguaje del amor. En eso nos parecemos.

Al principio, Gülten está enamorado de Yilmaz, pero él ama a otra mujer. ¿Te ha pasado a ti alguna vez, enamorarte de alguien que no siente lo mismo por ti?

Nunca me ha pasado algo parecido; ni siquiera es algo que haya presenciado a mi alrededor.

Si te sucediera, ¿lucharías por ese amor o lo dejarías ir?

Es una buena pregunta… Da un poco de miedo pasar por eso. De hecho, me resulta difícil darte una respuesta correcta, sin haberlo vivido. Pero pienso que lo dejaría estar. Si él no me quiere realmente, no me metería en una batalla.

¿Son importantes para ti el amor y la amistad?

El amor es uno de los sentimientos más especiales en la vida. Y la amistad es definitivamente muy importante. Es incomparable un sentimiento con el otro.

El papel que te tocó en “Tierra amarga” es de sirvienta. ¿Habrías preferido otro?

Mi verdadera pasión es actuar. No elijo a mis personajes en función de lo que hacen. El personaje puede ser una sirvienta o una reina, da igual. Lo que importa es tener un guion con muchos niveles. Me emocionó muchísimo interpretar a un personaje tan profundo en mi primer proyecto. El hecho de que ella hubiese vivido una vida que yo no había experimentado nunca y que su historia fuera tan potente me convirtió en una exploradora de ese perfil.

¿Crees que en estas series los pobres siempre son los perdedores?

Vemos finales de ese estilo en las historias cliché, pero en escenarios más creativos, todo evoluciona más allá de lo esperado. Gülten era un personaje de ese estilo, hacía cosas que no se esperaban de ella, y por eso tuvo una importante influencia en el público.

¿Y qué te parece Çetin, el marido Gülten? ¿Crees que es el hombre adecuado para ella?

Çetin es un personaje muy sensible y de buen corazón que puede luchar contra cualquier dificultad por la mujer que ama. Era la segunda oportunidad para Gülten y volvió a ser amada y a estar enamorada. Sobre todo después del trágico incidente de la violación, Gülten estaba deprimida, y Çetin le dio una razón para vivir de nuevo.

Gülten acaba muriendo en la última temporada. ¿Por qué se va antes de que termine la historia?

Creo que Gülten tuvo todas aventuras que podía tener en la historia de su personaje. Por eso, era el mejor momento para que llegara ese desenlace. La escena de su muerte sirve para conectar la historia con un otro personaje que entraba en la serie, y hubo una profunda conexión.

Pero, hay muchos personajes que mueren en “Tierra amarga”. ¿A qué crees que es debido eso?

La historia se desarrolló de forma muy rápida y con mucho éxito. El público creía en todos los personajes y eso es lo más importante. Una nueva historia con nuevos personajes se introdujeron en la serie, que estaba planteada para cuatro temporadas.

¿Con quién conectaste tú más entre tus compañeros de reparto?

Diría que con quien grabé más escenas y con quien trabajé más duro.

Después de dejar la serie, ¿qué hiciste a continuación?

Después de cuatro años de trabajo continuo, decidí tomarme un tiempo para descansar un poco. Ahora tengo en proyecto una película y una miniserie en la que ya estoy trabajando. El futuro se plantea como un camino emocionante para mí.

Hemos visto que también trabajas como modelo…

En realidad no soy modelo. He hecho algunas sesiones de fotos para revistas que comparto en las redes sociales para quienes les gusta seguirme.

De hecho, tienes muchos seguidores en Instagram. ¿Eres muy activa en redes?

Tengo una cuenta de Instagram donde me gusta compartir cosas de vez en cuando, en momentos en los que me siento conectada con la gente. Pero no estoy todo el tiempo online.

¿Qué comentarios recibes desde España?

Me encantó y disfruté con la reacción tan positiva que me llegó. Me han expresado su amor por mí y la serie y eso me hace sentir muy halagada. Doy las gracias a todos los que me transmitieron su amor. Me siento muy afortunada.

En el mundo de la actuación, ¿qué te gustaría hacer?

No busco algo en concreto, la historia en la que me embarque puede ser de cualquier tipo. Lo que necesito es sentir que el trabajo es adecuado para mí y que me emociona..

Y hablando de ti a nivel personal, ¿cómo te describirías?

En pocas palabras diría que tolerante, sensible y llena de amor.

Eres una mujer muy guapa. ¿Crees que es importante el físico en esta profesión?

Muchas gracias por tus amables palabras. Yo pienso que todo lo que tengo, tanto por dentro como por fuera, van a ayudar eventualmente a mi actuación. Estoy en esto con todo de mí.

Y en tu vida personal, ¿te sirve? ¿Tienes muchos pretendientes?

Está claro que sentirme querida me hace feliz, como persona y como mujer. Agradezco todo lo que tengo y el amor no me lo tomo como algo asegurado. Es muy preciado para mí.

¿Estás casada?

Todavía tengo apenas 20 años y ahora mismo estoy centrada en mi carrera. No, no estoy casada ni me lo planteo por mucho tiempo, igual que el ser madre.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Me gusta la música, bailar, tocar el piano… Los bailes latinos son mis favoritos. También me encanta nadar y cualquier actividad donde pueda estar en contacto con la naturaleza.

¿Qué es lo que te molesta en la vida y qué te hace ser feliz?

Algo que no me gusta nada es la gente tenga curiosidad por la vida privada de otros. Y en respuesta a qué me hace feliz, te diré que me encanta ver el lado positivo de todo.

¿Conoces España?

Todavía no, pero me ilusiona mucho visitarlo y tengo un viaje previsto en mis próximos planes. Me encantaría ir y explorar la hermosa cultura de España, e incluso pensar en trabajo allí. Sería genial.

¿Con qué sueñas?

Tengo ciertos sueños, pero creo que contarlos puede traer mala suerte. Así que lo siento, no puedo compartirlos (guiño).