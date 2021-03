Telecinco estrena este miércoles el primer programa de ‘La Campos móvil’, el nuevo espacio de entrevistas de María Teresa Campos

Hace ya unas semanas que nos sorprendieron con la noticia de que María Teresa Campos volvía a Telecinco con un nuevo y sorprendente programas de entrevistas, ‘La Campos móvil’. Ahora ya conocemos la fecha de estreno y todos los detalles de este programa que seguramente dará mucho que hablar y que hace regresar a la veterana periodista a la pequeña pantalla tras unos años en la sombra. Pues bien, ‘La Campos Móvil’ emprende un viaje biográfico, geográfico y sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como primera invitada. Y no habrá que esperar mucho para ello.

Este miércoles 10 de marzo se estrena el nuevo programa a las 20.00 horas en Telecinco, lo que significa que ‘Sálvame tomate’ saldrá de la parrilla. Isabel Díaz Ayuso será la primera invitada. Ambas iniciarán su ruta partiendo desde el kilómetro cero de España, simbólico lugar en el nacen las principales carreteras radiales de nuestro país, ubicado en la madrileña Puerta del Sol. Desde este punto, que además acoge la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, realizarán un recorrido tanto por lugares emblemáticos de la capital como por localizaciones con un especial significado para su primera invitada. De momento, se desconocen los nuevos invitados.

“Recordaré siempre la grabación de este primer programa porque volví a sentir el calor del público en la calle, lo que te da más confianza y seguridad en ti mismo. Los que trabajamos para el público lo sabemos. ‘La Campos Móvil’ es un vehículo muy bonito y original, que llama mucho la atención a su paso por las calles y la gente se levantaba de las terrazas para saludar y hacernos fotos. En cambio, en el interior disfrutamos de un ambiente de mucha intimidad, un clima muy necesario para poder hablar”, ha afirmado Campos.

La veterana presentadora se muestra muy emocionada por arrancar esta nueva aventura

Este será el primero de una serie de especiales en los que figuras relevantes en diferentes ámbitos serán entrevistados por María Teresa Campos en un camión-plató cuyas paredes completamente transparentes permiten incorporar al relato lugares con un significado especial para sus protagonistas. En este innovador formato original creado por La Fábrica de la Tele, la veterana periodista conversará con sus invitados mientras realizan una ruta por distintas localizaciones con un significado especial para el protagonista.

Antes de este inminente estreno, María Teresa Campos ha reconocido sentir “mucha emoción y algunos nervios ante el estreno. Un programa es el resultado de una labor de equipo y en ese sentido me siento muy segura y agradecida por el trabajo que están haciendo el equipo de La Fábrica de la Tele y Mediaset España. El deseo de hacer las cosas lo mejor posible y esta sensación de nervios y de emoción los he tenido y los tendré toda mi vida. Nunca he entrado a un plató tras un tiempo de inactividad o tras cambiar de programa sin esa sensación, porque uno debe tener muy presente que al público hoy le gustas y quizá mañana no. Siento que la gente me quiere mucho, por lo que estoy muy agradecida, y espero que me sigan queriendo”.