Antonio David Flores ha dejado claro cuál es su postura sobre un posible acercamiento entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores, y qué haría él al respecto si llega a producirse. Vea el vídeo de su entrevista más sincera

La guerra entre Antonio David Flores y su exmujer, Rocío Carrasco, parece no tener fin y difícilmente veamos una reconciliación entre el ex guardia civil y la hija de Rocío Jurado. Sin embargo, abierta está la posibilidad de que Rociito vuelva a estrechar lazos con su hija, Rocío Flores, como así ha solicitado incansable en numerosas ocasiones la joven de manera pública y, según han confesado, también por privado. Por el momento esto no ha podido producirse y siempre que la exconcursante de ‘Supervivientes’ daba un paso para acercarse a su madre, se ha topado con un infranqueable muro de silencio e insignificancia que no ha logrado saltar en los ocho años que ha crecido separada de su madre.

Antonio David Flores no tiene reparos en confesar que este acercamiento entre madre e hija sería un sueño cumplido para él, porque sabe que es un foco de dolor existencial para su hija. Rocío Flores necesita a su madre, aunque ya ha comenzado a hacer su vida sin contar con el cariño y el respaldo materno. Se acaba de alquilar una casa en Málaga con su novio, como así publicó la revista SEMANA en exclusiva la semana pasada. Un importante paso en su vida adulta que, como muchos otros, su madre vivirá desde lejos e informada tan solo mediante los medios de comunicación. Una situación que preocupa mucho a Antonio David Flores, que ve cómo su exmujer se está perdiendo los mejores años de su hija por el rencor producido por un hecho puntual del pasado que no logra superar.

Así ha hablado Antonio David Flores sobre su deseo de que Rocío Carrasco vuelva a acercarse a su hija, Rocío Flores, y su firme determinación a echarse a un lado si esto fuese condición necesaria para que madre e hija vuelvan a estrechar lazos. Así lo explica él a ‘Europa Press’. Vea el vídeo.