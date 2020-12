La periodista acaba de recibir la mejor de las noticias y ha fichado para Radio Marca, donde precisamente empezó su carrera profesional.

Sara Carbonero acaba de recibir la mejor de las noticias. La periodista lleva ya unos años retirada del periodismo. El motivo que le llevó a dejar su carrera como presentadora de la sección de Deportes en los Informativos de mediodía en Telecinco fue el hecho de que decidiera acompañar a su marido, Iker Casillas, en su nueva andadura profesional como portero del Oporto.

Sin embargo, la vuelta de la familia Casillas Carbonero a Madrid ha hecho posible que Sara Carbonero vaya poco a poco viendo la posibilidad de retomar su carrera. Unos meses después de que hayan comenzado una nueva etapa en sus vidas en la capital española, la periodista acaba de fichar con Radio Marca, donde precisamente comenzó su carrera periodística.

Ha sido la emisora la encargada de dar la noticia. Sara Carbonero será una de las colaboradoras de ‘Que siga el baile’, que se emitirá los martes y jueves de 17:00 horas a 17:30 horas. Pero lo hará a partir del mes de enero, pero será este miércoles cuando ella anuncie esta nueva andadura profesional, en la que se convierte en colaboradora de este programa.

Es uno de los nuevos fichajes de Radio Marca

En la sección que presentará a partir del mes de enero, Sara Carbonero tratará temas de todo tipo, no solo deportivos. Y es que hablará también de temas de actualidad, así como de música, una de sus pasiones. De hecho, ella misma describe en su biografía de Instagram lo mucho que le encanta esta materia: «Sería imposible vivir sin música», escribe.

Así han anunciado los nuevos fichajes de la cadena

🚨🚨🚨 ¡¡Fichajazos en @RadioMARCA!!

📻 Sara Carbonero, @OscarMartinezTV y muchas más novedades te esperan ya en la radio del deporte 🎙👏👏👏 https://t.co/eWS98NXJ7C pic.twitter.com/nSUymn3E21 — MARCA (@marca) December 16, 2020

Cuando todavía estaba estudiando la carrera, Sara Carbonero fichó por Radio Marca, donde empezó su carrera profesional y donde surgió su pasión por el deporte. Estando todavía en la Universidad, la periodista fue becaria de esta cadena radiofónica y tras seis meses de prácticas, fue contratada. Tras un tiempo aquí, Sara fichó por Cadena Ser, pero en 2007 fichó por La Sexta.

No fue hasta el mes de abril de 2009 cuando fichó por Telecinco, donde presentó la sección de Deportes en los Informativos de mediodía de la cadena. Allí fue donde conoció a la que es ahora una de sus mejores amigas, Isabel Jiménez, que a día de hoy continúa presentando la actualidad informativa junto a David Cantero. En julio de 2015 tomó la drástica decisión dejar su puesto en estos Informativos para instalarse en Oporto junto a su marido y sus hijos.

Pasión por la radio

Con este nuevo reto profesional, Sara Carbonero cumple un sueño. Y es que la periodista siempre ha sentido pasión por la radio. Así lo confesaba en uno de sus posts en su blog personal: «Me apasiona la radio desde que era pequeña. Mi padre la ponía siempre en el coche, volviendo de Madrid los domingos por la tarde», empezaba diciendo. No dudaba en decantarse por Radio Marca, donde ahora vuelve como fichaje estrella: «Claro que si hablamos de deportes yo tengo una emisora favorita. Aquí hago un aparte con Radio Marca, primero porque es la única radio exclusivamente deportiva, algo impensable hace tiempo y después, porque ahí pasé algunos de los mejores años de mi vida», confesaba.

Ya se conoce, así, el futuro profesional de Sara Carbonero, que seguirá cumpliendo con los otros proyectos que lleva desde hace unos años. Entre ellos, ‘Slowlove’, plataforma de moda que comparte con su amiga Isabel Jiménez. Ahora queda esperar cuál es el camino que elige Iker Casillas, que acaba de publicar un documental sobre su vida en Movistar+, ‘Colgando las alas’.

Ha contado cómo vivió la noticia del infarto de Iker Casillas

Ahí es donde precisamente Sara Carbonero recordaba el mal momento que pasó cuando se enteró de que a Iker le había dado un infarto. «El 1 de mayo de 2019 yo estaba en Cádiz, había estado dos días por trabajo. Cogimos un vuelo con total normalidad hacia Madrid donde yo tenía que hacer una escala de 30 o 40 minutos para coger mi vuelo a Oporto», comienza diciendo Carbonero durante el documental. Y añade: «Ana me dejó sentada y a los 5 minutos de salir, volvió a entrar. Me dijo «Sara estate tranquila. A Iker le ha dado un infarto«. Así fue», recuerda.

«Cogí el teléfono y lo llamé, no sé por qué lo hice porque era muy probable que no me respondiera.» Sara Carbonero quiso llamar también a Sandro Pereira, seguridad del equipo: «Era raro porque Sandro siempre me responde. Cuando iba a subir al avión me llamó Iker, con la voz débil, pero me tranquilizó».