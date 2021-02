La periodista está contando los días para recibir el alta hospitalaria y poder retomar su vida, la que tuvo que dejar en stand by por este contratiempo.

Sara Carbonero está pasando unos días duros después de que tuviera que ser intervenida por una recaída de su cáncer de ovarios. Eso sí, ya tiene en mente su próximo paso y es que tiene planeado volver la próxima semana a su puesto de trabajo en Radio Marca, ya sea el martes o el jueves, según su recuperación se lo permita. Ya sea un día u otro, su determinación es firme y quiere regresar a las ondas y demostrar que tiene aún mucho que «bailar» y luchar. La periodista ha sido operada en la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, donde ingresó apenas dos días después de celebrar su 37º cumpleaños y hasta donde se han acercado en los últimos días su marido, Iker Casillas, su madre, su hermana y su amiga, la periodista Isabel Jiménez. En la mañana de este viernes, Sara Carbonero ha recibido el alta médica y ha abandonado el centro médico acompañada de su marido con destino a su casa, donde continuará el proceso de recuperación y, de paso, el ansiado deseo de retomar la rutina y el trabajo.

Vídeo: Europa Press

Pero la periodista está más fuerte que nunca después de que la operación haya sido un éxito. Se recuperaba de esta intervención en una de las habitaciones de la sede que la Clínica Universidad de Navarra tiene en la capital española. Un tedioso proceso de espera en el que se ha mantenido tan activa en las redes sociales como siempre, Sara ha preferido no hacer mención en el mundo virtual de esta etapa que le ha tocado vivir.

Sara Carbonero estaba deseando recibir el alta hospitalaria y poder retomar su vida. Hay que recordar que tiene varios proyectos profesionales en cauce y que cuenta los días para retomarlos y seguir demostrando que ganas no le faltan de recuperar su privilegiado lugar en las ondas. Uno de ellos es su sección dentro del programa ‘Que siga el baile’ en Radio Marca. Su debut tuvo lugar hace apenas unas semanas y no puede estar más feliz del éxito que ha tenido. Esta semana no ha podido cumplir con esta obligación laboral, pero ya cuenta los días para reunirse con un nuevo invitado y tranquilizar con ello a sus oyentes y, por supuesto, a sus compañeros.

Sara está deseando retomar sus compromisos profesionales

Ya han sido varias las personas conocidas que han pisado el estudio de radio para hablar con Sara Carbonero. Entre ellos, Roberto Leal, su gran amigo y compañero, David Cantero, o el cantante Marwan, que es uno de los favoritos de la periodista. Para ella está siendo un sueño cumplido estar al frente de una sección de este tipo, por lo que estará deseando recuperarse lo antes posible para volver a ponerse frente al micrófono.

Pero no es el único proyecto que tiene entre manos Sara Carbonero. La mujer de Iker Casillas no ha parado de trabajar desde su vuelta a España procedente de Oporto, Portugal. El hecho de ser un rostro conocido y de contar con más de 2,8 millones de seguidores en Instagram le ha permitido abrirse camino como imagen de varias marcas, que están deseosas de verla de nuevo en activo y totalmente recuperada.

Y no solo eso, sino que además, tiene que llevar a cabo todo lo planeado junto a Isabel Jiménez, con la que tiene la marca ‘Slowlove’. Hace apenas unos meses, este negocio recibió una gran noticia, al poder colaborar con otra firma de moda y diseñar junto a ellos una colección, que fue todo un éxito de ventas.

Proyectos con marcas que ha tenido que pausar por el momento

Sara Carbonero no solo quiere retomar su vida laboral, también la personal, sobre todo por sus hijos, Martín y Lucas. Los pequeños no pueden asistir al hospital ahora por las restricciones sanitarias, lo que hace que la periodista tenga todavía más ganas de volver a casa y reencontrarse con ellos. Además, Sara siempre ha sido muy de mostrar aspectos de su vida personal en las redes, como los reencuentros con amigos, sus comidas en lugares con encanto o incluso sus ratitos de lectura en casa.