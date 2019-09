Sara Carbonero acaba de pasar por uno de los veranos más delicados de su vida después de que fuera operada de un tumor maligno en el ovario el pasado mes de mayo. A pesar del duro momento por el que pasa, la periodista ha seguido compartiendo su día a día en sus redes sociales, así como sus nuevos proyectos profesionales.

Además, se muestra de lo más solidaria y no duda en mostrar las iniciativas con las que se implica. Ella misma ha querido anunciar el proyecto con el que ha colaborado: «Muy feliz por poder compartir por fin uno de los proyectos que más ilusión me hace ahora mismo. Después de varios años colaborando con la Fundación @juegaterapiaorg , hoy lunes sale a la venta el #BabyPelonesJT que he diseñado para ellos, inspirados en los juguetes preferidos de mis hijos. Como sabéis, son unos pequeños muñecos en honor de los niños enfermos de cáncer, con cuyos beneficios se financian proyectos en hospitales y becas de investigación contra el cáncer infantil», escribía junto a un vídeo de la sesión que hizo junto a dos niños.

Desde la cuenta oficial de Juegaterapia, han compartido el muñeco para el que Sara Carbonero ha diseñado el pañuelo, que aparece con dibujos de dinosaurios: «En su pañuelo, @saracarbonero ha elegido la fuerza de estos molones dinosaurios para transmitirnos toda la fuerza que ella tiene», explican desde la fundación.

Sara ha querido dedicar un bonito mensaje a los dos niños que han trabajado con ella en la sesión de fotos: «No sé cuál de los tres estaba más nervioso cuando nos vimos. Conocer a Zoe, a Sergio y a sus papás fue un regalo muy grande. Una inyección de energía positiva. Cuánto debemos aprender de estos niños, todo un ejemplo de fortaleza y optimismo, con esas sonrisas que lo iluminan todo. Gracias por la confianza, @juegaterapiaorg y a vosotros dos pequeños ángeles, por la lección de vida».