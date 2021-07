Sara Carbonero en su despedida de temporada de ‘Que siga el baile’, le ha lanzado un zasca a su jefe de Radio Marca, Vicente Ortega.

Hace algunos días Sara Carbonero dijo adiós a ‘Que siga el baile’, la sección radiofónica que ella coordina en ‘Radio Marca’. No lo hace de manera indefinida, sino que echará el cierre solo durante las vacaciones y es que tanto ella como la cadena están muy contentos con su espacio. Han sido muchos los rostros conocidos que han pasado por su programa y muchos los titulares que ha ido dejando, no obstante, nadie ha reparado todavía en el zasca que le mandó a su jefe, Vicente Ortega, en pleno directo. Justo cuando estaban hablando de que se daban un impasse, Sara no lo dudó y le lanzó un reproche inesperado al periodista.

«Sara Carbonero, ha sido una despedida muy…», comienza diciendo Vicente durante la entrevista a Lucía Fernanda. «Buah, yo tenía muchísimas ganas. Todo pasa por algo…Ha sido el cierre perfecto para la temporada, es también un ciclo muy bonito que acaba para luego continuar, esto es impasse…», responde Sara. Sin embargo, entre bromas y sin pensárselo dos veces le ha mandado una indirecta a su jefe, ya que parece no estar muy contenta con el motivo por el aparca la sección. «Bueno, espera, hay que especificar…Viene la Eurocopa y me habéis dicho vete a tu casa. Para que se entienda», ha dicho Sara Carbonero en las ondas. Aunque en ese momento Vicente Ortega trató de salir del paso y aseguró que estos meses estaban siendo una locura, Sara Carbonero volvió a responder. «Me lo voy a tomar bien», espetó.

«Sara te esperamos a la vuelta de las vacaciones», comentó el locutor, unas palabras ante las que la periodista asintió, ya que ha sido muy feliz durante estos meses en este programa. Sara Carbonero asegura que volverá con ganas y lo hará con mucha más arte y cultura, eso sí, todavía se desconoce quiénes serán sus próximos invitados. Para ella su sección le ha servido como refugio y para evadirse de uno de sus años más complicados, cabe recordar que fue ingresada en el hospital y, además, confirmó que ella e Iker se separaban. La pareja rompió su relación sentimental y no pudo evitar que todas las miradas se posaron en ellos, de hecho, hubo varios testimonios incómodos para ellos. Entre ellos, el de la amiga de Iker, Nadia Alexandrova, quien aseguró que todo se había enfriado después de que todo saliera a la luz.

Sara no se pronunció sobre esto y se ha limitado a centrarse en su trabajo. Hace algunos días sembró misterio al decir que «estaba tramando algo», sin especificar de qué se trataba realmente. Feliz con el rumbo que va tomando su vida, Sara Carbonero de momento no ha dado detalles de cómo pasará el verano, aunque lo que si sabe es que no será en la radio. Carbonero estará en su nueva casa, una vivienda situada a las afueras de Madrid y donde se ha mudado ya sin Iker.